Triệt phá "công xưởng" tăng like, view ảo của người TQ

Báo cáo từ Motherboard cho biết, một 'công xưởng' tăng like và tạo view ảo khổng lồ ở Thái Lan do một nhóm 3 người đàn ông Trung Quốc điều hành vừa được phát hiện và triệt phá. Cơ sở này chứa đến 500 điện thoại di động và 350.000 thẻ SIM. Bên cạnh đó còn có 9 máy tính và 21 đầu đọc thẻ SIM được sử dụng.

Tờ Bangkok Post cho biết, cơ sở của nhóm người Trung Quốc này đã đầu tư các thiết bị công nghệ nói trên với số tiền thuê 4.403 USD/tháng để phục vụ các hành vi gian lận.

Qua khai báo với cảnh sát, các kẻ phạm tội cho biết họ được thuê thực hiện những cú nhấp chuột ảo để tăng like hoặc view cho các dịch vụ trên web cũng như sản phẩm Trung Quốc bán ở Thái Lan do chi phí dịch vụ di động thấp. Họ tiến hành tạo ra các lượt view, like và chia sẻ trang web quảng cáo giả mạo thông qua ứng dụng mạng xã hội WeChat.