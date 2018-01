Toàn tập thao tác sử dụng iPhone X

iPhone X là chiếc smartphone đặc biệt nhất trong năm 2017, không chỉ là phiên bản kỉ niệm 10 năm ra mắt mà còn ở việc Apple đã thay đổi toàn bộ cách thức sử dụng, thao tác trên màn hình hiển thị. Sau đây là những hướng dẫn và mẹo nhỏ giúp bạn làm quen dễ dàng với iPhone X.

Đầu tiên, tất cả các thao tác trên iPhone X chủ yếu đến từ 4 phím chức năng sau: Nút nguồn, nút tăng âm lượng, nút giảm âm lượng và thanh Home ảo. Ngoài ra, có 3 nút được gán sẵn chức năng cố định là: công tắc chuyển đổi nhanh giữa chế độ chuông/rung, nút bật nhanh đèn pin và nút bật nhanh camera (cả hai nằm trên màn hình khóa). Một lưu ý rằng, nút nằm bên cạnh phải không còn có khả năng tắt máy thông thường như các đời iPhone trước nhưng trong bài viết này sẽ tạm gọi là nút Nguồn do được đặt ở vị trí quen thuộc và thao tác chụp ảnh màn hình trên iPhone X là chạm cùng lúc vào phím nguồn + tăng âm lượng rồi thả ra.

Ảnh minh họa.

Chạm để bật nhanh iPhone

Người dùng có thể bật nhanh màn hình iPhone X bằng cách nhấp vào màn hình.

Cách bật: Settings > General > Accessibility > Tap to Wake (gạt công tắc để bật tắt tính năng)

Tắt máy

Việc tắt iPhone X có thay đổi so với các phiên bản trước đây. Theo đó, người dùng cần phải nhấn giữ nút nguồn và cụm tăng giảm âm thanh cùng một lúc cho đến khi màn hình hiển thị dòng chữ "Slide to Power off", lúc này hãy trượt để tắt máy.

Bật nhanh Đèn pin/Camera

Hai nút bật nhanh Đèn pin và camera được đặt ngay trên màn hình khóa iPhone X. Cả hai đều có thể được khởi động bằng thao tác nhấn mạnh trên màn hình. Riêng ứng dụng Camera có thể mở bằng việc vuốt từ phải qua trái.

Hiển thị thông báo

Mặc định, các nội dung thông báo sẽ bị ẩn trên màn hình khóa cho đến khi chủ nhân của chiếc iPhone X mở khóa máy bằng Face ID. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thiết lập quyền hiển thị thông báo theo nhu cầu.

Cách bật: Settings > Notifications > Show Previews > Always (luôn hiển thị thông báo) / When unlocked (hiện thông báo khi mở hóa) / Never (không bao giờ hiển thị thông báo màn hình khóa).

Siri

Có hai cách để gọi trợ lý ảo Siri là sử dụng câu khẩu lệnh: "Hey Siri" hoặc nhấn giữ lâu nút nguồn.

Di chuyển các icon ứng dụng

Nhấn nhẹ và giữ lâu ở một icon ứng dụng bất kì cho đến khi các icon khác đồng loạt rung lên. Sau đó bạn có thể di chuyển bất kì icon nào theo sở thích. Khi hoàn thành, hãy nhấn nút Done ở góc phải trên giao diện.

Kính lúp Magnifier

Magnifer là công cụ giúp người dùng phóng to một chủ thể nào đó trên màn hình iPhone X. Trước đây, người dùng chỉ cần nhấn 3 lần nút Home để kích hoạt nhanh Magnifier. Tuy nhiên trên iPhone, phím Home đã không còn, thay vào đó người dùng cần phải nhấn nhanh nút nguồn 3 lần.

Cách bật: Settings > General > Accessbility > Magnifier

Chế độ khẩn cấp SOS

Nhấn giữ lâu nút nguồn kèm với một trong hai nút tăng / giảm âm lượng sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp trên iPhone. Ngoài ra, người dùng còn thể nhấn nhanh nút nguồn 5 lần hoặc nhiều hơn trong trường hợp chỉ có thể sử dụng máy trong vòng một tay.

Cách bật: Settings > Emergency SOS > Also works with 5 clicks

Hiển thị thông tin cơ bản

Trên iPhone X xuất hiện một thành phần gọi là "tai thỏ" là nơi đặt các camera và cảm biến. Cũng từ đây khu vực bên trên của máy sẽ chia làm hai khu vực. Ở bên góc trái sẽ là nơi hiển thị giờ giấc và icon định vị trong khi đó bên phải sẽ là các icon hiển thị sóng di động, Wi-Fi và pin.

Khi vuốt từ trên xuống ở góc trái sẽ hiển thị khu vực thông báo. Trong khi đó vuốt ở góc phải sẽ xuất hiện khu vực Control Center thay vì ở các phiên bản iPhone trước, người dùng phải vuốt từ bên dưới lên.

Widgets hiển thị thời lượng pin còn lại

iOS 11 có tích hợp một widet hiển thị dung lượng pin tuy nhiên người dùng cần phải kết nối iPhone X với một thiết bị nào đó như EarPods hoặc Apple Watch thì widget này mới hiển thị ở khu vực thông báo vuốt từ góc trái trên xuống. Ngoài ra, còn khá nhiều sự lựa chọn khác để xem thời lượng pin thông qua các ứng dụng bên thứ 3 có trên App Store.

Mở khóa bằng Face ID

Sau khi để iPhone X quét khuôn mặt của mình, người dùng có thể mở máy bằng cách đưa thiết bị lên trước mặt và khi icon dấu khóa chuyển sang dạng mở thì vuốt từ dưới lên để vào giao diện chính.

Trở về màn hình chủ

Để trở về màn hình chủ từ bất cứ ứng dụng nào, người dùng chỉ cần vuốt từ dưới lên màn hình lên là được.

Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng

Trong trường hợp đang sử dụng một ứng dụng nào đó, vuốt khu vực thanh Home Bar sang bên phải để chuyển qua phần mềm sử dụng gần nhất. Lưu ý rằng trong một số trường hợp thanh Home Bar không xuất hiện, bạn vẫn có thể vuốt khu vực này tương tự. Tiếp theo vuốt sang bên trái từ thanh Home Bar sẽ mở ra giao diện các ứng dụng đang chạy ngầm.

Xem YouTube toàn màn hình

Với phần mềm YouTube phiên bản mới nhất trên AppStore, người dùng có thể dùng hai ngón tay để phóng video đang xem ra toàn màn hình. Lưu ý rằng khi làm điều này, khu vực tai thỏ sẽ chặn mất một số nội dung hiển thị ở góc.

Hiển thị nút Home Ảo

Nếu đã quá quen thuộc với nút Home vật lý trên các đời iPhone trước, người dùng có thể sử dụng phím Home ảo thay thế thông qua tính năng Assistive Touch. Thông thường, assistive Touch sẽ hiển thị rất nhiều phím chức năng nhanh. Nhưng trong trường hợp này, người dùng cần vào mục Customise Top Level Menu và xóa đi các nút chức năng khác và chỉ đề lại icon phím Home.

Các chứng năng khác của Face ID

Ngoài việc mở khóa, Face ID còn giúp ích khá nhiều cho người dùng trong các trường hợp sau:

· Tự động điền mật khẩu trên trình duyệt Safari

· Mở khóa các tập tin từ phần mềm văn phòng iWork (Keynote, Numbers, Pages...)

· Mở khóa các ghi chú trong phần mềm Notes.

Ngoài ra để tăng cường bảo mật hơn, Apple đã thêm vào tính năng "Require Attention for Face ID". Cụ thể, người dùng cần phải mở mắt khi Face ID nhận diện khuôn mặt thì iPhone X mới có thể mở khóa. Điều này nhằm hạn chế các trường hợp không mong muốn xảy ra điển hình như trong lúc ngủ.

Cách bật: Settings > Face ID & Passcode > Attention-Adware Feature.

Sử dụng hình nền màu đen hoặc sẫm

Như đã biết màn hình OLED trên iPhone X có một đặc tính là khi hiển thị màu sắc đen gần như sẽ không tiêu hao năng lượng. Vì thế để tiết kiệm pin, người dùng có thể chuyển sang sử dụng các hình nền nhiều màu đen.

Quay màn hình