Tin nóng mới nhất về Galaxy S10 của Samsung

Theo thông tin từ trang Thebell của Hàn Quốc, Galaxy S10 được cho là sẽ có thêm một số tính năng mới khá thú vị, nhưng sẽ không có thay đổi đáng kể nào về thiết kế cho dòng Galaxy kế tiếp của Samsung.



Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy S10 chưa thể ra mắt với màn hình AMOLED có thể gập lại như những gì từng được đồn đoán trước đây.

Galaxy S10 và Galaxy S10 Plus sẽ có màn hình lớn hơn Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus.

Galaxy S10 vẫn sẽ có bản thường và bản S10 Plus. Bộ đôi flagship này của Samsung sẽ có màn hình lớn hơn Galaxy S9, Galaxy S10 màn hình 5.8 inch và 6.3 inch cho Galaxy S10 Plus, lớn hơn Galaxy S9 và S9 plus lần lượt 0.03 inch và 0.08 inch.

Cũng theo báo cáo này tiết lộ, Galaxy S10 sẽ được trang bị 2 tính năng mới. Galaxy S10 có thể sẽ được trang bị bộ cảm biến 3D ở mặt trước, giúp smartphone của Samsung cải thiện bảo mật mở khoá bằng khuôn mặt và nâng cao hiệu suất AR Emoji.

Galaxy S10 có thể là điện thoại Samsung đầu tiên trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình.

Tính năng thứ hai liên quan đến cảm biến dấu vân tay, Galaxy S10 có thể được tích hợp cảm biến dấu vân tay đặt dưới màn hình. Một trong những tính năng bảo mật hiện chỉ có rất ít smartphone trên thị trường được trang bị. Đây cũng được xem là tính năng để Samsung tạo ra sự khác biệt với Apple.

Samsung cũng được cho là đang làm việc để dàn xếp những khúc mắc trong công nghệ sinh trắc học đặt dưới màn hình với Qualcomm, Synaptics và Aegis Tech. Trong khi đó, Mantis Vision và Woodgate được cho là đối tác của Samsung đang phát triển camera cảm biến 3D phía trước.