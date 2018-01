Tin bất ngờ: Giá Galaxy S9 có thể còn rẻ hơn cả Galaxy S8

Thời gian qua, chúng ta đã được nghe khá nhiều thông tin về bộ đôi flagship này. Nhiều hình ảnh đã được tiết lộ, một số thông tin về cấu hình cũng được mang ra mổ xẻ... Chỉ duy nhất một điều chúng ta vẫn chưa rõ về Samsung Galaxy S9 và S9 Plus: mức giá bán dự kiến.



Theo trang công nghệ Trung Quốc GizChina, trong năm 2017, nhiều nhà sản xuất di động đã đồng loạt tăng giá các sản phẩm của họ bởi chi phí linh kiện và mức độ dao động tỷ giá tăng lên. Do đó, nhiều người đã cho rằng những siêu phẩm sắp ra mắt của Samsung chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn so với hai đàn anh là S8/S8 Plus. May mắn thay, những gì sắp diễn ra có thể sẽ hoàn toàn ngược lại.

Vào hôm qua, Chủ tịch Samsung Trung Quốc Quan Guixian đã phát biểu trong một chương trình phỏng vấn rằng nhiều nhà sản xuất đã và đang tăng giá các thiết bị của họ nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nhưng mức giá sắp đến của Samsung Galaxy S9 sẽ thuộc hàng thấp nhất thế giới. Điều này có nghĩa là hai mẫu flagship sắp đến của hãng sẽ có giá thấp hơn các mẫu hiện tại. Chiếc Galaxy S8 lúc ra mắt có giá 888 USD, do đó S9 có thể có giá khoảng 800 USD.

Hiện tại, hai mẫu smartphone có tên mã lần lượt là SM-G9600/DS và SM-G9608/DS đã đạt giấy chứng nhận 3C, chứng nhận cho sản phẩm công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc. Dù chưa có khẳng định nào cho thấy chúng là Galaxy S9 và S9 Plus nhưng hầu như mọi nguồn tin đều khá chắc chắn rằng hai tên mã nêu trên thuộc về hai mẫu smartphone được nhắc tới trong bài viết này.