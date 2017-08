“Tất tần tật” về Samsung Galaxy Note 8 trước giờ G

Samsung Galaxy Note 8 là smartphone cao cấp thế hệ mới đang rất được trông đợi của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Sản phẩm chính thức ra mắt vào 22h tối nay 23/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Youtube. Dù chưa ra mắt nhưng rất nhiều thông tin rò rỉ về Galaxy Note 8 đã xuất hiện trên các trang báo cũng như mạng xã hội thời gian qua. Ảnh: Know Your Mobile. Về kiểu dáng, Galaxy Note 8 có thiết kế vuông vức và nam tính hơn so với bộ đôi Samsung Galaxy S8/S8+. Ảnh: Know Your Mobile. Lột xác hoàn toàn so với Galaxy Note 7 ra mắt năm ngoái, Samsung Galaxy Note 8 sở hữu màn hình vô cực, kích thước lớn 6,3 đến 6,5 inch. Nút Home vật lý sẽ không còn ở mặt trước của máy và nhiều khả năng Samsung sẽ đưa cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình. Ảnh: BGR. Màn hình Galaxy Note 8 sử dụng công nghệ Super AMOLED và tỷ lệ khung hình 18,5:9. Tuy nhiên, màn hình sử dụng độ phân giải nào vẫn còn là một ẩn số. Ảnh: Phone Arena. Về cấu hình, Galaxy Note 8 sẽ có hai phiên bản sử dụng 2 chip xử lý khác nhau tùy theo thị trường. Tại Mỹ và châu Âu, Note 8 được trang bị vi xử lý Snapdragon 835 cao cấp thế hệ mới của Qualcomm. Ảnh: BGR. Trong khi đó, ở thị trường khác (trong đó có Việt Nam) Note 8 sử dụng vi xử lý Exynos 8895 thế hệ mới nhất do Samsung phát triển. Sản phẩm sẽ sử dụng bộ nhớ RAM lên thành 6GB. Ảnh: Leaks. Cũng như nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường, Galaxy Note 8 sẽ được trang bị cụm camera kép, trở thành smartphone có camera kép đầu tiên của Samsung. Ảnh: Concept-Phones. Theo các tin đồn, cụm camera kép có cảm biến 12MP và 13 MP, cho phép zoom quang học 2 lần cũng như hỗ trợ người dùng chụp ảnh xóa phông. Camera selfie với cảm biển 8 MP. Ảnh: Concept-Phones. Đáng chú ý nhất là chiếc bút S Pen của Note 8 có nhiều thay đổi trong tính năng, cực kỳ đáng mong đợi. Nhiều khả năng S-Pen thế hệ mới trên 8 sẽ được tích hợp loa ngoài và nhận diện lực nhấn. Ảnh: SlashLeaks. Thay vì dung lượng lớn 3500mAh như Galaxy Note 7, Galaxy Note 8 sẽ sở hữu viên pin có dung lượng 3300mAh. Việc giảm dung lượng pin được coi là động thái an toàn của Samsung sau sự cố Galaxy Note 7. Ảnh: ValueWalk. Samsung Galaxy Note 8 có 8 màu sắc khác nhau và giá bán dự kiến thấp nhất 950 USD (khoảng 21,4 triệu đồng). Galaxy Note 8 sẽ cho đặt hàng trước tại thị trường Hoa Kỳ từ ngày 24/8, sau đó là lên kệ từ ngày 15/9. Ảnh: Daily Express.

Samsung Galaxy Note 8 là smartphone cao cấp thế hệ mới đang rất được trông đợi của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Sản phẩm chính thức ra mắt vào 22h tối nay 23/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Youtube. Dù chưa ra mắt nhưng rất nhiều thông tin rò rỉ về Galaxy Note 8 đã xuất hiện trên các trang báo cũng như mạng xã hội thời gian qua. Ảnh: Know Your Mobile. Về kiểu dáng, Galaxy Note 8 có thiết kế vuông vức và nam tính hơn so với bộ đôi Samsung Galaxy S8/S8+. Ảnh: Know Your Mobile. Lột xác hoàn toàn so với Galaxy Note 7 ra mắt năm ngoái, Samsung Galaxy Note 8 sở hữu màn hình vô cực, kích thước lớn 6,3 đến 6,5 inch. Nút Home vật lý sẽ không còn ở mặt trước của máy và nhiều khả năng Samsung sẽ đưa cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình. Ảnh: BGR. Màn hình Galaxy Note 8 sử dụng công nghệ Super AMOLED và tỷ lệ khung hình 18,5:9. Tuy nhiên, màn hình sử dụng độ phân giải nào vẫn còn là một ẩn số. Ảnh: Phone Arena. Về cấu hình, Galaxy Note 8 sẽ có hai phiên bản sử dụng 2 chip xử lý khác nhau tùy theo thị trường. Tại Mỹ và châu Âu, Note 8 được trang bị vi xử lý Snapdragon 835 cao cấp thế hệ mới của Qualcomm. Ảnh: BGR. Trong khi đó, ở thị trường khác (trong đó có Việt Nam) Note 8 sử dụng vi xử lý Exynos 8895 thế hệ mới nhất do Samsung phát triển. Sản phẩm sẽ sử dụng bộ nhớ RAM lên thành 6GB. Ảnh: Leaks. Cũng như nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường, Galaxy Note 8 sẽ được trang bị cụm camera kép, trở thành smartphone có camera kép đầu tiên của Samsung. Ảnh: Concept-Phones. Theo các tin đồn, cụm camera kép có cảm biến 12MP và 13 MP, cho phép zoom quang học 2 lần cũng như hỗ trợ người dùng chụp ảnh xóa phông. Camera selfie với cảm biển 8 MP. Ảnh: Concept-Phones. Đáng chú ý nhất là chiếc bút S Pen của Note 8 có nhiều thay đổi trong tính năng, cực kỳ đáng mong đợi. Nhiều khả năng S-Pen thế hệ mới trên 8 sẽ được tích hợp loa ngoài và nhận diện lực nhấn. Ảnh: SlashLeaks. Thay vì dung lượng lớn 3500mAh như Galaxy Note 7 , Galaxy Note 8 sẽ sở hữu viên pin có dung lượng 3300mAh. Việc giảm dung lượng pin được coi là động thái an toàn của Samsung sau sự cố Galaxy Note 7. Ảnh: ValueWalk. Samsung Galaxy Note 8 có 8 màu sắc khác nhau và giá bán dự kiến thấp nhất 950 USD (khoảng 21,4 triệu đồng). Galaxy Note 8 sẽ cho đặt hàng trước tại thị trường Hoa Kỳ từ ngày 24/8, sau đó là lên kệ từ ngày 15/9. Ảnh: Daily Express.