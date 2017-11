Tại sao hai loại iPhone 8/Plus chính hãng ở VN chênh nhau cả triệu đồng?

Đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này?



Mức giá khác biệt của bộ đôi iPhone 8 giữa hai nhà phân phối (ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, mức giá niêm yết bản 64GB của iPhone 8 và 8 Plus chính hãng do FPT Trading phân phối ở các nhà bán lẻ hiện đưa ra lần lượt là 19,99 và 22,99 triệu đồng, trong khi đó mức giá tương ứng của sản phẩm được Apple Việt Nam phân phối là 20,99 và 23,99 triệu đồng, tức là chênh nhau chẵn 1 triệu đồng! Vì sao lại có sự chênh lệch này và liệu chất lượng, mã sản phẩm, cũng như chế độ bảo hành có khác nhau không?

Để đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên, phóng viên VnReview.vn tại TP.HCM đã có dịp trao đổi với phía nhà phân phối FPT Trading và các nhà bán lẻ như Mai Nguyên Mobile ở TP.HCM nhằm giúp bạn đọc có thêm chi tiết về sự khác biệt của các sản phẩm này.

Theo anh Mai Triều Nguyên, Giám đốc chuỗi cửa hàng bán lẻ chính hãng Mai Nguyên Luxury Mobile, sở dĩ năm nay việc phân phối iPhone mới có sự khác biệt so với mọi năm là vì có thêm sản phẩm chính thức của Apple dành cho thị trường trong nước và do công ty Apple Việt Nam phân phối, bên cạnh các sản phẩm do nhà phân phối FPT Trading bán ra.

Cụ thể, chia sẻ với VnReview, anh Mai Triều Nguyên phân tích rằng, "sự khác biệt này chủ yếu đến từ hai yếu tố: Thứ nhất, lô sản phẩm iPhone 8/8Plus do Apple Việt Nam phân phối là bản dành riêng cho thị trường Việt Nam và do chi nhánh của họ ở Việt Nam phân phối, nên phải có đầy đủ sách hướng dẫn cũng như vỏ hộp in bằng tiếng Việt và mã sản phẩm riêng của thị trường Việt Nam, do Apple Việt Nam phải tuân thủ luật pháp Việt Nam với các sản phẩm họ trực tiếp bán ra. Ngoài ra, sản phẩm phân phối trực tiếp từ Apple Việt Nam cũng mặc định sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi khách khui seal.

Trong khi các sản phẩm iPhone chính hãng do FPT Trading phân phối được nhập về từ các thị trường khác nhau tùy theo đợt, bản thân đơn vị này là một nhà phân phối thương mại nên họ sẽ tìm các thị trường có mức giá tốt nhất nhằm tăng tính cạnh tranh nhưng họ vẫn phải đóng thuế và các nghĩa vụ khác đầy đủ của một đơn vị kinh doanh trong nước. Do vậy, các sản phẩm của họ dù cũng là iPhone chính hãng nhưng sẽ có các tên mã khác nhau tùy theo đợt nhập (và thị trường mà họ mua).

Yếu tố khác biệt thứ 2 nằm ở củ sạc, củ sạc của sản phẩm do Apple Việt Nam phân phối trực tiếp tại Việt Nam sẽ phù hợp với các quy chuẩn và thói quen của người Việt. Trong khi củ sạc của iPhone do FPT Trading phân phối sẽ tùy đợt hàng, nếu hàng họ nhập từ Mỹ và châu Âu sẽ sử dụng củ sạc 3 chấu của các thị trường này".

Ngoài ra, anh Nguyên cho rằng không có sự khác biệt nào đáng kể, từ chất lượng sản phẩm cho tới các chế độ bảo hành vì đều là hàng chính hãng. Hiện iPhone 8 Plus / iPhone 8 do FPT Trading và Apple Việt Nam phân phối đều được bảo hành chính hãng 1 năm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Các chế độ hậu mãi và khuyến mãi khác thì tùy chính sách bán hàng và cạnh tranh của các nhà bán lẻ.

Như vậy, sự chênh lệch giá này có thể nói là do sự cạnh tranh của nguồn hàng nhập từ FPT Trading đến từ các thị trường có mức giá tốt hơn, trong khi Apple Việt Nam hiện phân phối với mức giá cao hơn do chịu thêm các chi phí của một chi nhánh kinh doanh ở bản địa, cùng với việc Việt hóa và bản địa hóa phụ kiện cũng như sản phẩm của họ.