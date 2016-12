So găng hai đối thủ nặng ký OPPO A39 và Samsung Galaxy J5 Prime

Cùng sở hữu vỏ kim loại nhưng Oppo A39 lại nghiêng về thiết kế có phần thanh thoát và lịch lãm. Ảnh: Imfaceplate. Nếu quan sát kỹ, mặt lưng của Oppo A39 phẳng phiu hơn so với mặt lưng vạt cong về cạnh của Samsung Galaxy J5 Prime. Ảnh: Imfaceplate. Về cấu hình, Oppo A39 vượt trội so với Galaxy J5 Prime khi sở hữu con chip MediaTek MT 6750 có 8 nhân 1.5GHz. Trong khi đó, Samsung chỉ có con chip Exynos 7570 4 nhân 1.4GHz. Ảnh: Thegioididong. Cả hai đều sử dụng màn hình công nghệ IPS LCD, độ phân giải HD (720 x 1280 pixel), kính cong 2,5D nhưng Oppo A39 sở hữu màn hình 5,2 inch còn Galaxy J5 Prime trang bị màn hình 5,0 inch. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá nhỏ này không phải là vấn đề. Ảnh: Techgu. Về khả năng hiển thị, Oppo A39 có góc nhìn rộng hơn, cho phép người dùng trải nghiệm video tốt hơn ngay cả khi ở ngoài trời. Ảnh: Techgu. Với bộ nhớ trong 32 GB, Oppo A39 cao hơn bộ nhớ tích hợp trên Samsung Galaxy J5 Prime khi chỉ là 16GB. Ảnh: Tech. Cả hai máy đều trang bị camera sau và trước với độ phân giải tương đương, 13MP cho camera chính phía sau và 5MP cho camera trước. Nếu Oppo A39 có thêm chế độ siêu HD ghép nhiều ảnh tạo thành bức ảnh nhiều chi tiết thì Galaxy J5 Prime nổi trội ở chế độ ảnh kèm âm thanh, thể thao và ban đêm. Ảnh: Digit. Với chế độ Beauty 4.0, Oppo A39 giúp bạn lưu giữ lại những khoảnh khắc với người thân, bạn bè một cách vi diệu nhất. Ảnh: AndroidSigma. Sự chênh lệch thông số pin 500mAh (J5 Prime 2400mAh, Oppo A39 2900mAh) nên Oppo A39 có thời lượng sử dụng lâu hơn so với Samsung Galaxy J5 Prime. Ảnh: Techgu.

