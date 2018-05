Rò rỉ hình ảnh iPhone X mới và iPhone SE 2 thiết kế siêu đẹp

Mới đây nhà thiết kế nổi tiếng Martin Hajek đã tung ra concept dành cho bộ đôi iPhone X mà Apple ra mắt năm nay, cùng với phiên bản iPhone SE 2. Có vẻ như năm nay là thời điểm phù hợp để Apple cung cấp phiên bản nâng cấp của iPhone SE, cùng bộ đôi iPhone X mới. iPhone X 2018 sẽ là bản nâng cấp về cấu hình phần cứng so với iPhone X năm ngoái, bao gồm cả màn hình. Còn iPhone SE 2 sẽ mang đến những tính năng phần cứng gần tương tự iPhone 7. Bên cạnh iPhone X 2018 còn có sự xuất hiện của iPhone X Plus với màn hình 6,5 inch lớn hơn. Cả hai điện thoại cao cấp này đều mang phong cách như iPhone X năm ngoái, gồm notch với Camera TrueDepth. Trong số những chiếc điện thoại mới, iPhone X Plus gây chú ý nhất với 3 camera ở mặt sau. Máy ảnh thứ 3 của iPhone X Plus sẽ có độ phân giải 12 MP, kết hợp với một camera tele có chức năng zoom 5x. iPhone SE 2 có camera đơn ở mặt sau trong thiết kế mới của Martin Hajek. Trong khi loạt iPhone X ra mắt vào mùa thu năm nay thì iPhone SE 2 có thể ra mắt sớm hơn vào mùa hè này. Những thiết kế được chia sẻ bởi Martin Hajek phù hợp tốt với các ý tưởng về tính năng mà Apple sẽ mang đến loạt iPhone 2018.

