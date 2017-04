Phát sốt những chiếc iPhone 7 xa xỉ nhất quả đất

Bộ sưu tập iPhone 7 Collection của Mobiado vừa ra mắt, trình làng những mẫu iPhone 7, iPhone 7 Plus được làm bằng các vật liệu như vàng, rhodium quý hiếm. Điều đáng chú ý, giá của những chiếc iPhone này khá đắt đỏ lên đến gần trăm triệu gây choáng. Phiên bản đầu tiên là Art Decó với các họa tiết phong cách châu Âu những năm 1920. Bộ đôi Art De có iPhone 7 và iPhone 7 Plus đều được phủ vàng và dùng tấm sapphire đen và logo Mobiado làm bằng vàng. Phiên bản Fire Dragon sử dụng họa tiết rồng khắc nổi trên nền chất liệu đồng và phủ vàng... ở giữa có tấm kính sapphire màu đen và logo bằng vàng. Cũng cùng ý tưởng với sản phẩm kia nhưng chiếc iPhone 7 này có tên St. George & Dragon lại có họa tiết rồng khác biệt. Vỏ máy được làm bằng đồng và phủ vàng, ở giữa có tấm kính sapphire màu đen, logo bằng vàng. Cận cảnh các chi tiết được khắc tinh xảo trên thân máy. Phiên bản iPhone 7 sang trọng có tên FleurDragon. Phiên bản iPhone 7 Art Nouveau lấy cảm hứng từ những bức hoạ giữa năm 1890 và 1910. Những đường cong bất đối xứng được khắc họa chi tiết tạo nên họa tiết trang trí rất đặc trưng. Vỏ máy được làm bằng đồng và phủ rhodium, đồng thời trang trí bằng kính sapphire màu đục và logo trắng. iPhone 7 được làm bằng đồng và phủ rhodium, đồng thời trang trí bằng kính sapphire đen và logo đổi màu. Đây là phiên bản Skulls & Flowers. Phiên bản này có nhiều họa tiết rất lạ mắt nhưng đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Các phiên bản iPhone 7/7 Plus của Mobiado trên đều được chế tác với số lượng rất hạn chế. Giá bán của sản phẩm từ 72 đến 98 triệu đồng tùy phiên bản và kiểu hoa văn. Nguồn ảnh: Mobiado Grand Collection.

