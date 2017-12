Oppo trình làng F5 Young với màn hình tràn viền cực ấn tượng

Nối tiếp thành công của F5, Oppo vừa giới thiệu dòng smartphone F5 Youth với màn hình tràn viền 6-inches cùng tính năng selfie tự động làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo (selfie camera AI).



Oppo F5 với màn hình tràn viền.

Ngoài các công nghệ trên, F5 Youth thừa hưởng gần như toàn bộ các điểm sáng của “người anh” F5 trước đó, như mở khóa bằng khuôn mặt Facial Unlock, mở khoá vân tay,... Đặc biệt, F5 Youth có sự thay đổi nhỏ về phần cứng (RAM 3GB, camera trước 16MP, camera sau 13MP) nhưng mức giá chỉ gần 6,2 triệu đồng. Camera sau của F5 Youth có đầy đủ các chế độ chụp ảnh như các sản phẩm khác của Oppo: Chế độ chuyên gia, HDR, UltraHD…

Trong khi đó, camera selfie có độ phân giải 16MP khẩu độ f/2.0 cùng chế độ làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo AI mang lại trải nghiệm selfie chân thực và riêng biệt. AI tích hợp trong chiếc camera F5 đã được xây dựng trên nền tảng kho dữ liệu khổng lồ trong lĩnh vực nhiếp ảnh và thẩm mỹ. Công nghệ mới này chứa một kho dữ liệu khuôn mặt rất lớn, giúp nhận diện những đặc điểm khác nhau trên gương mặt của rất nhiều người dùng ở khắp nơi trên thế giới. Vì thế, AI sẽ nhận diện màu và tình trạng của da, giới tính và tuổi của chủ thể, so sánh với kho cơ sở dữ liệu rồi tự động cải thiện vẻ đẹp cho từng cá nhân trong khung hình selfie.

Về thiết kế, F5 Youth có thiết kế tinh tế, mới mẻ theo kiểu dáng unibody, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, chắc chắn và không có sự xuất hiện của đường cắt ăng-ten như trước. Mặt lưng cong nhẹ được đánh giá là giúp cho trải nghiệm chạm, cầm nắm dễ dàng hơn.

Với F5 Youth, người dùng vẫn có thể trải nghiệm các tính năng cao cấp như khả năng mở khoá nhanh bằng khuôn mặt hoặc mở khoá tức thì chỉ cần khẽ chạm ngón tay vào cảm biến vân tay phía sau. F5 Youth được trang bị chip Helio P23 octa-core 16nm xung nhịp 2.5GHz, cùng RAM 3GB và ROM 32GB, được quảng cáo là tăng năng suất tối thiểu 20% mà tiêu tốn pin ít hơn 10%. Đặc biệt GPU Mali G71 MP2 được trang bị trên F5 Youth hỗ trợ tốt cho các game đồ hoạ cao, 3D. Loa ngoài của F5 Youth cũng được cải tiến về công nghệ cũng như phần cứng.

F5 Youth hoạt động trên hệ điều hành ColorOS 3.2 với các tính năng nổi bật sau: Chia sẻ file O-Share gần như nhanh hơn 100 lần so với Bluetooth, và có thể chia sẻ 10 bức ảnh, 3MB cho mỗi lần chuyển, toàn bộ quá trình này khi được truyền giữa các điện thoại Oppo chỉ mất khoảng 1 giây. Tính năng không làm phiền (Do Not Distorb) được bật lên cũng sẽ giúp giảm phiền toái cho người dùng khi chơi game mà vẫn không bị nhỡ thông tin cuộc gọi, tin nhắn.

ColorOS cũng đã được tối ưu để quản lý các ứng dụng đang chạy trên thiết bị, cho phép người dùng sử dụng thoải mái hơn với thỏi pin 3.200mAh. Ngoài ra, người dùng có thể tìm thấy khay 3 khe trên F5 Youth để gắn 2 thẻ SIM nano và 1 thẻ nhớ microSD cùng một lúc.