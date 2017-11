Oppo F5 chính thức trình làng: Thiết kế lạ, nhiều công nghệ mới

Dòng smartphone Oppo F5 vừa chính thức được trình làng với sự thay đổi lớn về thiết kế cho đến công nghệ, đặc biệt là công nghệ màn hình tràn viền 6-inches (tỉ lệ 18:9) hoàn toàn mới. Sản phẩm này cũng được giới thiệu là có tính năng selfie với khả năng làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo.

Oppo F5 có thiết kế màn hình tràn viền.

Cụ thể, Oppo F5 sở hữu màn hình tràn viền Full HD+ có độ phân giải cao 2160 x 1080 pixels, được giới thiệu là giúp hình ảnh hiển thị rộng hơn, trải nghiệm thoải mái hơn, chơi game sống động hơn mà kích thước lại nhỏ gọn, vừa tay. Đồng thời, các tính năng khác của F5 như micro, chế độ camera full view, tuỳ chọn ấn phím điều hướng và thao tác bằng cử chỉ… cũng được thay đổi để giúp khai thác tối đa hiệu năng của màn hình tràn viền. Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong chiếc camera F5 đã được xây dựng trên nền tảng kho dữ liệu khổng lồ trong lĩnh vực nhiếp ảnh và thẩm mỹ. Công nghệ mới này chứa một kho dữ liệu khuôn mặt rất lớn, giúp nhận diện những đặc điểm khác nhau trên gương mặt của rất nhiều người dùng ở khắp nơi trên thế giới. Vì thế, AI sẽ nhận diện màu và tình trạng của da, giới tính và tuổi của chủ thể, so sánh với kho cơ sở dữ liệu rồi tự động cải thiện vẻ đẹp cho từng cá nhân trong khung hình selfie. Với hơn 200 điểm nhận diện trên khuôn mặt, AI có thể phát hiện các chi tiết trên khuôn mặt và điều chỉnh tấm hình selfie tốt hơn. Về thông số camera, F5 có camera trước độ phân giải 20MP với khẩu độ f/2.0, và camera sau có độ phân giải 16MP với khẩu độ f/1.8. Camera của Oppo F5 có thể chụp ảnh với hiệu ứng xoá phông, và đi kèm tính năng chụp ảnh ngược sáng HDR để giải quyết tình trạng ảnh bị cháy sáng. Bên cạnh đó, F5 vẫn sở hữu những chế độ chụp ảnh khác như các thế hệ dòng F trước đó, như chế độ chuyên gia, ultra-HD đến 50MP, phơi sáng, tạo ảnh GIF, quay phim chuẩn fullHD, quay time lapse,... F5 cũng có thiết kế khác lạ so với các sản phẩm trước đó. Máy có thiết kế nguyên khối kim loại, các góc được bo nhẹ và được bổ sung thêm độ chi tiết bằng dải băng mỏng 0,4mm khắc laser. Theo Oppo, lòng bàn tay của người dùng sẽ không bị mỏi khi sử dụng điện thoại trong thời gian dài dù là đọc tin tức, chơi game hay trò chuyện cùng bạn bè, nhờ phần lưng có độ cong nhẹ - tương tự thiết kế của dòng R11.

Cảm ứng vân tay ở mặt sau.

Thêm một công nghệ mới khác, đó là F5 được trang bị khả năng mở khóa bằng khuôn mặt - Facial Unlock. Bên cạnh đó, nếu người dùng thích sử dụng dấu vân tay để mở khóa, có thể tìm thấy cảm biến nhận diện dấu vân tay ở mặt sau của điện thoại. Người dùng có thể tùy chọn sử dụng các chế độ bảo mật này một cách linh động.

Oppo F5 được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân, 4GB RAM, bộ nhớ trong 32GB và GPU đủ mạnh cho những game đòi hỏi cao về đồ hoạ và 3D. Máy chạy hệ điều hành Color OS 3.2 (trên nền tảng Android 7.1), hỗ trợ cùng lúc 2 SIM và 1 thẻ nhớ. Đặc biệt là dung lượng pin của F5 đạt 3.200mAh đi kèm công nghệ Continuous Optimizing giúp tối ưu hiệu năng và thời gian sử dụng.

Trên Color OS 3.2 có tính năng chống làm phiền (Do Not Disturb) dành cho game thủ giúp hiển thị các cuộc gọi đến dưới dạng banner, giúp trải nghiệm game không bị gián đoạn. Bên cạnh đó là công nghệ chia sẻ file O-share có tốc độ nhanh hơn 100 lần so với bluetooth.

Hiện, sản phẩm đang được cho đặt hàng trước từ ngày 4/11 đến hết ngày 10/11 kèm quà tặng. Sau đó, Oppo F5 sẽ chính thức được bán ra từ ngày 11/11 với giá 6,99 triệu đồng.