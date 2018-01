Những từ khoá tạo hiệu ứng "chất lừ" trên Facebook mà bạn cần biết

Những năm gần đây, Facebook đã tao ra một xu hướng cực kỳ độc đáo bằng cách tạo hiệu ứng hình ảnh động thông qua nhận diện từ khóa trong bài viết, bình luận của người dùng. Những hiệu ứng đặc biệt này thường được tạo ra nhằm để ăn mừng cho một sự kiện trọng đại nào đó.

Ngoại trừ một số hiệu ứng chỉ tồn tại một thời gian ngắn thì có đến hàng loạt hiệu ứng đặc biệt vẫn đang được Facebook hỗ trợ. Để tăng thêm trải nghiệm thú vị cũng như những lời chúc có ý nghĩa hơn bạn hãy sử dụng ngay loạt hiệu ứng đặc biệt sau đây nhé!

1. Tung hoa

Để sử dụng hiệu ứng hai bàn tay tung lên những bông hoa, ngôi sao đẹp mắt này bạn hãy sử dụng ngay từ khóa “best wishes“.

2. Biểu tượng like nhún nhảy

Bạn sẽ thu được hiệu ứng ngón tay cái nhún nhảy chuyển đổi màu sắc sau khi đăng bài, bình luận với các từ “you got this, you’ve got this và you can do it“.

3. Nút like xuất kích

Nếu bạn muốn tạo hiệu ứng hàng loạt ngón tay cái di chuyển theo kiểu đi như tên lửa này hãy gõ ngay từ khóa “rad hoặc radness“.

4. Bóng bay ngập trời

Những quả bóng bay và hình khối đầy màu sắc sẽ bay lượn trên màn hình của bạn sau khi bạn đăng bài, bình luận với các từ như “chúc mừng, congrats, congratulations, 축하해, 축하해요,…”.

5. Tim bay phấp phới