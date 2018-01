Những tính năng thú vị trên điện thoại có thể bạn chưa biết

Chụp ảnh phong cách sinh đôi: Bật chế độ toàn cảnh trên camera, nhờ bạn bè chụp ảnh giúp. Khi bạn bè bắt đầu di chuyển điện thoại, ta chạy sang phía còn lại của bức ảnh. Sẽ xuất hiện 2 người trong bức ảnh, thậm chí là 3. Bật chế độ khách: Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn bè hoặc người thân mượn điện thoại. Tuy nhiên, chức năng này chỉ có trên Android 5.0 trở lên. Vuốt xuống để mở bảng điều khiển cài đặt nhanh, sau đó nhấp vào hình đại diện. Chọn “Thêm khách” (Add guest) để bật chế độ khách. Nhìn xa bằng điện thoại: Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người cận thị. Mở camera trên điện thoại thông minh lên và hướng vào những đoạn văn bản cần đọc. Ta sẽ thấy đoạn văn bản đó được phóng to. Mẹo này cũng hữu ích khi xem các trận đấu thể thao tại sân vận động hoặc những buổi ca nhạc - ta sẽ dễ dàng quan sát được mọi chi tiết dù ở hàng ghế xa nhất. Tuy nhiên, khả năng nhìn xa phụ thuộc vào chất lượng camera của điện thoại. Biến flash thành đèn pin tia cực tím: Mở camera điện thoại và bật chức năng đèn flash. Sau đó, dán một lớp băng dính trong suốt trên bề mặt camera và dùng bút lông xanh tô lên. Tiếp tục dán thêm một lớp băng dính và tô bằng bút lông màu xanh lần nữa. Lớp băng dính cuối cùng ta tô bằng bút lông màu tím. Khi di chuyển điện thoại trong bóng tối, ta có thể nhìn được nhiều thứ thú vị, thậm chí cả vi trùng. Đặt chế độ tự động mở khóa thông minh: Tính năng này có sẵn trên hệ điều hành Android 5.0 trở lên. Ta có thể vào mục Smart Lock trong phần Cài đặt và thêm “Safe areas” (khu vực an toàn). Khu vực an toàn là nơi mà điện thoại sẽ tự động mở khóa khi ta di chuyển đến. Giảm bức xạ ánh sáng xanh: Ánh sáng xanh có thể gây tổn thương đến mắt. Để hạn chế ảnh hưởng này, ta có thể kích hoạt tính năng BlueLight Filter.

Chụp ảnh phong cách sinh đôi: Bật chế độ toàn cảnh trên camera, nhờ bạn bè chụp ảnh giúp. Khi bạn bè bắt đầu di chuyển điện thoại, ta chạy sang phía còn lại của bức ảnh. Sẽ xuất hiện 2 người trong bức ảnh, thậm chí là 3. Bật chế độ khách: Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn bè hoặc người thân mượn điện thoại. Tuy nhiên, chức năng này chỉ có trên Android 5.0 trở lên. Vuốt xuống để mở bảng điều khiển cài đặt nhanh, sau đó nhấp vào hình đại diện. Chọn “Thêm khách” (Add guest) để bật chế độ khách. Nhìn xa bằng điện thoại: Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người cận thị. Mở camera trên điện thoại thông minh lên và hướng vào những đoạn văn bản cần đọc. Ta sẽ thấy đoạn văn bản đó được phóng to. Mẹo này cũng hữu ích khi xem các trận đấu thể thao tại sân vận động hoặc những buổi ca nhạc - ta sẽ dễ dàng quan sát được mọi chi tiết dù ở hàng ghế xa nhất. Tuy nhiên, khả năng nhìn xa phụ thuộc vào chất lượng camera của điện thoại. Biến flash thành đèn pin tia cực tím: Mở camera điện thoại và bật chức năng đèn flash. Sau đó, dán một lớp băng dính trong suốt trên bề mặt camera và dùng bút lông xanh tô lên. Tiếp tục dán thêm một lớp băng dính và tô bằng bút lông màu xanh lần nữa. Lớp băng dính cuối cùng ta tô bằng bút lông màu tím. Khi di chuyển điện thoại trong bóng tối, ta có thể nhìn được nhiều thứ thú vị, thậm chí cả vi trùng. Đặt chế độ tự động mở khóa thông minh: Tính năng này có sẵn trên hệ điều hành Android 5.0 trở lên. Ta có thể vào mục Smart Lock trong phần Cài đặt và thêm “Safe areas” (khu vực an toàn). Khu vực an toàn là nơi mà điện thoại sẽ tự động mở khóa khi ta di chuyển đến. Giảm bức xạ ánh sáng xanh: Ánh sáng xanh có thể gây tổn thương đến mắt. Để hạn chế ảnh hưởng này, ta có thể kích hoạt tính năng BlueLight Filter.