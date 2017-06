Những smartphone dưới 9 triệu đáng mua nhất

Samsung Galaxy A5 2017 là smartphone đáng chú ý nhất trong nhóm trung cấp nửa đầu 2017. Model này kế thừa nhiều ngôn ngữ thiết kế từ mẫu Galaxy S7 cao cấp với khung kim loại nguyên khối kết hợp hai mặt kính cường lực. Các thông số về cấu hình cũng ở nhóm cao. Galaxy A5 dùng màn hình 5,2 inch, độ phân giải Full HD. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 6.0 trên nền tảng chip set 8 nhân, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB, pin 3.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh. Samsung Galaxy A5 2017 đang được chào bán với giá 8,9 triệu đồng. iPhone 6 32 GB là phiên bản mới được Apple bổ sung vào danh mục sản phẩm, dành riêng cho một số thị trường châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Máy vừa giảm giá 1 triệu, còn 8,9 triệu đồng, tương đương với Galaxy A5 2017. Oppo F1 Plus đã lên kệ khoảng 1 năm. Sau vài lần điều chỉnh giá bán, máy hiện ở mức 8,9 triệu đồng. F1 Plus trang bị camera trước 16 MP, khẩu f/2.0, Oppo cũng tích hợp sẵn cho F1 Plus bộ lọc 7 cấp độ trong Selfie Mode. HTC U Play đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc tầm trung, máy hiện có giá 8,9 triệu đồng. U Play là bản rút gọn của U Ultra nhưng vẫn giữ lại những đường nét cơ bản với 2 mặt kính bóng, khung kim loại. Máy dùng màn hình LCD 5,2 inch, độ phân giải Full HD, chip Helio P10, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB, pin 2.500 mAh. Asus Zenfone 3 dùng chip Snapdragon 625, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB. Model này có cảm biến vân tay một chạm cho tốc độ mở khoá trong vòng 0,2 giây. Máy ảnh chính 16 MP, máy ảnh phụ 8 MP. Asus Zenfone 3 mã ZE552KL hiện có giá 8,9 triệu đồng.

