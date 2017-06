Những chiếc đồng hồ thông minh đáng sở hữu năm 2017

Sony Smartwatch 3 (Giá bán phiên bản màu xanh là 2,6 triệu đồng, màu đen là 4 triệu đồng; Màn hình: 1,6 inch; Hệ điều hành: Android Wear; Thời lượng pin: tối đa 02 ngày): là phiên bản nâng cấp của SmartWatch 2 với một số thay đổi về thiết kế theo hướng trẻ trung và thể thao, phù hợp hơn với giới trẻ và những người yêu thích việc tập luyện giữ sức khỏe. Màn hình của máy là loại LCD với kích thước 1,6. Fitbit Blaze (giá bán: phiên bản John Lewis 4 triệu đồng, phiên bản Fitbit 4,6 triệu đồng; Màn hình hiển thị 1,25 inch; Hệ điều hành: Fitbit software; Thời lượng pin: tối đa 5 ngày): Với thiết kế và tính năng được nâng cấp khá nhiều so với các dòng sản phẩm thiết bị đeo tay của hãng. Fitbit Blaze được thiết kế với cụm đồng hồ có khả năng tháo rời qua bộ khung chứa dây đeo, thiết kế hình vuông vát cạnh bát giác. Các tính năng cơ bản trên Blaze đều được đáp ứng bao gồm theo dõi sức khoẻ, giấc ngủ đo nhịp tim, tích hợp GPS, thông báo trạng thái điện thoại (cuộc gọi, tin nhắn) với pin được kỳ vọng có thể sử dụng được 5 ngày. Blaze cũng hỗ trợ báo rung để đánh thức bạn dậy vào mỗi buổi sáng hay các thông báo từ điện thoại. Fossil Q (Giá: 5,4 triệu đồng trên Amazon, 6,6 triệu đồng thêm tính năng House of Fraser; Màn hình hiển thị 1,4 inch; Hệ điều hành: Android Wear 2.0; Thời lượng pin: 24 giờ đồng hồ): Được trang bị bản cập nhật Android Wear 2.0, phiên bản mới của Fossil Q bao gồm các tính năng như nhắn tin dạng text, báo thức, cảnh báo lịch, bộ theo dõi sức khoẻ, đèn pin LED và trợ lý ảo Google Voice để thực hiện một số tác vụ đơn giản. Mặc dù theo thiết kế đồng hồ truyền thống mặt tròn, dây da, nhưng Fossil Q khá lớn trên cổ tay người đeo, khả năng chống thấm nước cũng không phải là hoàn hảo và đặc biệt thời lượng pin không dài. Huawei Watch (Giá 6,3 triệu đồng; Màn hình hiển thị 1,4 inch; Hệ điều hành: Android Wear; Thời lượng pin 1,5 ngày): Nếu bạn muốn có một chiếc smartwatch giá rẻ và lại khá giống với đồng hồ truyền thống thì Huawei Watch là lựa chọn hàng đầu. So với các phiên bản đồng hồ thông minh mới phát hành gần đây như Samsung Gear S3, thì thiết bị của Huawei vẫn là lựa chọn hợp lý và là chiếc smartwatch chạy Android tốt nhất so với bản phát hành đầu tiên của hãng. Người dùng có thể lựa chọn giữa dây đeo bằng da hoặc thép không gỉ, tuy nhiên nếu chọn dây da thì dễ bị hỏng hơn vì ngấm nước. Asus Zenwatch 3 (Giá bán: 6,6 triệu đồng; Màn hình hiển thị 1,39 inch; Hệ điều hành Android Wear 1.5; Thời lượng pin lên tới 02 ngày): Asus Zenwatch là một thiết bị có thiết kế khá đẹp với phần viền được làm bằng chất liệu thép không gỉ với ba màu riêng biệt là: đen nòng súng, bạc và vàng hồng, độ dày thân là 9,95mm. Về cấu hình, ZenWatch 3 được nâng cấp lên khá nhiều với màn hình AMOLED 2,5D kích thước 1,39-inch độ phân giải 400x400, mặt 45mm, mặt kính Corning Gorilla Glass. Apple Watch Series 1 (giá bán: 7,8 triệu đồng; Màn hình hiển thị 1,65 inch; Hệ điều hành: WatchOS; Thời lượng pin có thể lên tới 02 ngày ): Mặc dù thiếu một số tính năng tiên tiến giống như của phiên bản Series 2 như khả năng chống thấm nước và định vị GPS, nhưng Apple Watch Series 1 vẫn là một chiếc smartwatch cao cấp với phần mềm điều hướng watchOS, trợ lý ảo Siri và công cụ thanh toán trực tuyến Apple Pay. Bên cạnh đó, chiếc smartwatch này của Apple cũng được coi là chiếc đồng hồ thể dục hàng đầu mà bạn có thể mua với các ứng dụng theo dõi sức khỏe và nhịp tim trực quan. Ưu điểm của thiết bị này là được trang bị đầy đủ các tính năng mạnh như Apple Watch Series 2, nhưng lại rẻ hơn đáng kể. Samsung Gear S3 (Giá bán 8,5 triệu đồng; màn hình hiển thị 1,3 inch; Hệ điều hành Tizen; Thời lượng pin lên tới 4 ngày): sử dụng màn hình mặt tròn AMOLED kích thước 1,3-inch, độ phân giải 360x360, mặt kính là Corning Gorilla Glass SR+ mới nhất dành cho các thiết bị đeo. Gear S3 có 768MB RAM, bộ nhớ trong 4GB, viên pin 380mAh mà theo Samsung là có thể hoạt động được từ 3 đến 4 ngày - ngay cả khi đó là bản LTE. Gear S3 có thể sử dụng S Voice điều khiển giọng nói để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn, bên cạnh đó, nó còn được trang bị tính năng Samsung Pay. Gear S3 còn được chứng nhận chống nước và bụi chuẩn IP68 tương tự như Apple Watch Series 2. Huawei Smartwatch 2 (Giá bán: phiên bản 4G là 7,8 triệu đồng và phiên bản không có 4G là 8,6 triệu đồng; Màn hình hiển thị 1,2 inch; Hệ điều hành Android Wear 2.0; Tuổi thọ pin lên đến hơn 02 ngày): Thiết bị đồng hồ thông minh năm 2017 của Huawei mang một số yếu tố giống như phiên bản gốc với thiết kế khá cổ điển và được giới hạn phát hành ở Anh. Ngoài các ứng dụng tiêu chuẩn, Huawei Smartwatch 2 còn được trang bị tính năng kiểm soát giọng nói Google Assisstant và khả năng thanh toán trực tuyến Android Pay, cũng như kết nối 4G, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ đồng hồ đến điện thoại và ngược lại. Apple Watch Series 2 (giá bán 11,5 triệu đồng cho phiên bản vỏ nhôm và 20 triệu đồng cho phiên bản thép không gỉ, vòng lặp Milanese; Màn hình hiển thị 1,65 inch; Hệ điều hành WatchOS; Tuổi thọ pin 18 giờ đến 2 ngày: với những cải tiến quan trọng so với phiên bản trước đây như khả năng chống nước tốt hơn, chip xử lý mạnh mẽ hơn, màn hình đẹp hơn,... Apple Watch sẽ không chỉ là chiếc đồng hồ thông minh bóng loáng mà sẽ trở thành thiết bị đeo theo dõi sức khoẻ tuyệt vời,...

