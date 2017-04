Những bức ảnh sắc nét, tuyệt đẹp được chụp bằng Galaxy S8

Khả năng chụp ảnh rõ nét hay không là vấn đề luôn được người dùng quan tâm đối với hai model Galaxy S8, S8 Plus. Thực chất bộ đôi Galaxy S8 không có nhiều nâng cấp về camera so với thế hệ trước nhưng được cải tiến mạnh về khả năng xử lý cũng như phần mềm. Chức năng chụp ảnh thiếu sáng của máy rất tốt khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, camera Galaxy S8 vẫn có thể lấy nét nhanh và chính xác. Camera chính 12 megapixel có thể lấy cảnh rộng không khác gì máy ảnh chuyên nghiệp. Khả năng bắt cạnh rất tốt. Ở chế độ chụp tự động, máy đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dùng. Khả năng chụp cây cối của Galaxy S8 được đánh giá rất cao. Một vài ý kiến cho rằng màu sắc ảnh chụp bằng Galaxy S8 đôi khi bị đẩy lên quá so với thực tế. Các chi tiết được thể hiện rất tốt. Nguồn ảnh: samsung, Phonearena, congngheviet.

