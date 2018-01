Những bàn phím cơ kỳ lạ dành cho dân mộ điệu

Sojourner Keyboard: Được so sánh như những chiếc Rolls Royce của bàn phím, Sojourner ở hữu nhiều chi tiết thủ công mang phong cách cổ điển. Bàn phím được thiết kế để tạo cảm giác gõ giống với các máy đánh chữ xưa bằng cách sử dụng switch Cherry MX, keycaps viền kim loại và lớp chữ da chống phai. Keyboardio Model 01: The Model 01 được Keyboardio, đội ngũ chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bỏ ra hơn 2 năm nghiên cứu và phát triển. Bàn phím được chia thành 2 nửa với thứ tự chữ cái theo chuẩn QWERTY. Ngoài phần đế bằng gỗ tạo cảm giác sang trọng, Model 01 còn được trang bị hệ thống đèn LED hỗ trợ sử dụng trong đêm. Qwerkywriter: Qwerkywrite mang thiết kế giống máy đánh chữ cổ khi được thêm vào thanh cuộn giấy cùng cần gạt xuống hàng. Bàn phím sử dụng công nghệ Bluetooth thích hợp với các loại máy tính bảng hoặc điện thoại. Qwerkywriter còn được trang bị bộ switch Kailh Blue cho cảm giác bấm và phản hồi tốt. Điểm trừ duy nhất là Qwerkywriter có trọng lượng khá nặng (1,2 kg). The Minivan: Minivan là loại bàn phím cơ kích cỡ siêu nhỏ với layout 40 nút. Minivan hỗ trợ khả năng tùy chỉnh lại toàn bộ các phím, đèn LED cùng 2 loại switch khác nhau là Cherry và ALPS. Đây là sản phẩm lấy cảm hứng thiết kế từ JD40, một dự án của Geekhack vào khoảng 2 năm trước. Model M: Model M được tạo ra vào khoảng những năm 80 trong thời kỳ máy tính còn là vật dụng đắt tiền. Model M được trang bị bộ switch buckling spring (dạng lò xo xoắn) của IBM mang lại cảm giác giống với máy đánh chữ cổ giúp cải thiện quá trình gõ phím cho người dùng. The Matias Ergo Pro: Có thiết kế gần giống Model 01, Matias cũng sở hữu bàn phím được chia đôi và liên kết với nhau bằng dây cáp. Matias sở hữu bộ switch riêng nên cho chất lượng tốt hơn các loại switch phổ thông nhưng ít ồn hơn Cherry Blue. Về tổng thể, Matias Ergo Pro có thể đem lại sự thoải mái và tiện nghi tối ưu cho người dùng. Kinesis Advantage: Kinesis Advantage có thiết kế bàn phím chia làm hai với dạng cầu lõm để hỗ trợ tối đa cảm giác tay khi sử dụng. Thiết kế này cho phép hai tay luôn đặt ở trạng thái nghỉ mang đến sự thoải mái và chống mỏi khi dùng trong thời gian dài. Giá bán hiện tại của Kinesis Advantage là hơn 300 USD (khoảng 6,8 triệu đồng). Truly Ergonomic: Truly Ergonomic có chiều dài tổng thể ngắn hơn so với các loại bàn phím thông thường. Mỗi phím đều được sắp xếp lại từ thứ tự QWERTY và thu gọn khoảng cách để tránh các chấn thương có thể gặp phải cho người sử dụng. Truly Ergonomic cũng được trang bị bộ switch Cherry MX mang lại cảm giác nhấn tốt nhất cho người dùng.

