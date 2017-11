Nhiều mặt hàng công nghệ sẽ “sập giá” ngày Black Friday 2017

Loa thông minh Echo Dot vốn là sản phẩm nổi tiếng của Amazon được giảm giá từ 30 - 50 USD so với giá niêm yết trong ngày Black Friday 2017 (24/11). Ảnh: Wral. Các mặt hàng của Apple chưa có thông tin chính thức về chương trình Black Friday. Ảnh: Mac Rumors. Tuy nhiên, nếu giống như năm ngoái thì sản phẩm mới như iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và iPhone X không được giảm giá nhưng khách hàng sẽ được tặng một phiếu mua hàng trị giá 300 USD. Ảnh: Mac Rumors. Tại Walmart, chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 23/11. Chiếc iPad 32GB Wi-Fi hoặc iPhone 6 được giảm 70-80 USD. Ảnh: Apple. Best Buy giảm giá iPhone 8 và iPhone 8 Plus khoảng 200 USD nếu khách có hợp đồng đầy đủ với nhà mạng. MacBook Air và MacBook Pro được giảm 200-250 USD. Ảnh: Cnet. Trong ngày Thứ Sáu đen tối, các mẫu laptop của HP, Thinkpad, Dell... đều có mức giảm từ 100- 200 USD trên Currys.co.uk, Amazon...Ảnh: Flipkart. Màn hình HD, bộ nhớ gấp 2 lần máy tính bảng Fire HD bình thường, Amazon Fire HD 8 sẽ là lựa chọn phù hợp của nhiều người khi có giá 50 USD (giảm 30 USD so với giá niêm yết). Ảnh: Pcmag. Thiết bị đọc sách điện tử Kindle Paperwhite của Amazon được bán với giá 89,99 USD, giảm 30 USD so với giá gốc bắt đầu. Ảnh: Amazon. Samsung Galaxy Tab S3 màn hình 9,7 inch được Amazon giảm 20% xuống 479,99 USD. Ảnh: Amazon. Chiếc loa di động JBL Flip 4 có thể lội nước, rất hợp cho những bạn trẻ thường xuyên đi du lịch. Giá bán Flip 4 trong dịp Black Friday là 59,99 USD tại Woot, giảm từ 99,95 USD. Ảnh: Jbl. Đánh nhau giành đồ giảm giá ngày Black Friday 2016 ở Mỹ (Nguồn Youtube)

