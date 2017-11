Nguyễn Hà Đông sắp đưa Flappy Bird tái xuất?

Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Hà Đông chia sẻ một bức ảnh kèm status "I’ve done a lot of attempts to make pixel art characters look good and mordern in today world. And I finally stick with this" (Tạm dịch: Tôi vừa cố gắng rất nhiều để khiến những nhân vật 'pixel art' này trông ổn và hiện đại hơn so với thời nay. Và cuối cùng tôi đã chết dí với nó).



Hình ảnh về tựa game mới có sự góp mặt của Flappybird. Cha đẻ Flappy bird chưa tiết lộ gì về tựa game này cũng như thời điểm phát hành. Theo đại diện một game studio ở Hà Nội, có thể đây là phiên bản làm lại của Flappy Bird nhưng hỗ trợ nhiều nhân vật hơn hoặc đa người chơi. Game lấy bối cảnh khá quen thuộc với người Việt khi có những cột điện bên đường và lối đồ họa tương tự Flappy Bird.



Trên AppStore, tài khoản của .Gears (studio game của Nguyễn Hà Đông) hiện có các game cũ như Swing Copters, Super Ball Juggling, Shuriken Block, Swing Coppters 2 và ứng dụng Fabitalk. Riêng Super Ball Juggling, Shuriken Block hiện không hỗ trợ iOS 11.

Dù bị gỡ bỏ trên các kho ứng dụng, Flappy Bird vẫn tồn tại trên smartphone của những ai chưa xóa nó. Tuy nhiên tựa game này cũng đã chính thức nói lời từ biệt vào ngày 20/9 do không có phiên bản nâng cấp tương thích với iOS 11.

Cách đây ít ngày, Nguyễn Hà Đông có mặt tại sự kiện Playtime SEA 2017. Đây là dịp để hơn 250 nhà phát triển ứng dụng và trò chơi hàng đầu khu vực Đông Nam Á gặp gỡ, học hỏi, được truyền cảm hứng để xây dựng doanh nghiệp toàn cầu trên nền tảng Android và Google Play.

BTC Bluebird Award, một cuộc thi viết game và ứng dụng di động, cho biết Nguyễn Hà Đông sẽ đến Mỹ vào 3/2018 cùng hai đội vô địch để dự một sự kiện lớn về game.