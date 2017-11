Người dùng Facebook không còn xoá được status trên web

Facebook vừa thực hiện một vài thay đổi nhỏ trên phiên bản web, và khác biệt lớn nhất là không còn tùy chọn cho phép người dùng "delete post" (xóa bài đăng) như trước.



Thay vào đó, bạn chỉ có thể ẩn khỏi dòng thời gian (hide from timeline) nhưng thực tế nó vẫn hiện lên news feed và người khác vẫn có thể nhìn thấy bài đăng đó. Do đó, người dùng không còn cách nào khác là thay đổi quyền xem từ "Công khai" (public) sang "Chỉ mình tôi" (Only me).

Cập nhật mới đã có tác dụng trên một số tài khoản tại Việt Nam. Chưa rõ đây là chương trình thử nghiệm ngẫu nhiên của mạng xã hội này, hay nó sẽ được áp dụng trên toàn cầu.