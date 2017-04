Ngắm loạt ảnh đầu hè tuyệt đẹp chụp bằng smartphone

Đầu tháng 4 hoa loa kèn nở rộ là thời điểm báo hiệu mùa hè về. Màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn làm xao xuyến nhiều bạn trẻ. Họ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy bằng ống kính của smartphone. Ảnh: Thu Huyền. Hoa loa kèn sắc nét dưới ống kính của iPhone 6S. Ảnh: Thu Huyền. Loa kèn khoe sắc trắng tinh khôi khi được chụp bằng iPhone 6 Plus. Ảnh: Nhụy Hồ. Chất lượng điểm ảnh của iPhone 6 Plus mang đến độ sắc nét khá rõ. Ảnh: Nhụy Hồ. Vạt nắng mong manh những ngày chớm hè được thể hiện rõ nét dưới camera của iPhone 7 Plus. Ảnh: Cẩm Linh. Khung cảnh thanh bình của buổi chiều mùa hè được người chụp lựa chọn chế độ tự động (Auto). Ảnh: Cẩm Linh. Ở chế độ tự động, mọi thông số đều do máy quyết định. Ảnh: Cẩm Linh. Chế độ chụp toàn cảnh được áp dụng để chụp ảnh phong cảnh theo chiều ngang. Ảnh: Cẩm Linh. Khả năng chụp cận cảnh tuyệt vời của iPhone 5S. Ảnh: Cẩm Linh. Dù trong điều kiện thiếu ánh sáng, độ nét và sắc màu của bông hoa vẫn không hề mất đi. Ảnh: Cẩm Linh.

