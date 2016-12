Ngắm ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hút like nhiều nhất Instagram 2016

Bức ảnh hồ Moraine nằm ẩn mình trong thung lũng Ten Peaks ở Canada nhận được hơn 1,4 triệu lượt like trên Instagram. Ảnh đàn voi trong ánh hoàng hôn ở Botswana không qua bất kỳ khâu xử lý kỹ thuật nào nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp kỳ ảo. Ảnh tầng nước ngầm Ogallala trong chiều hoàng hôn thu hút 1,3 triệu lượt like. Một chú chim ưng trở vể tổ trong buổi sớm bình minh. 1,3 triệu lượt like trên Instagram là con số của bức ảnh hổ mẹ hổ con tạo Vườn Quốc Gia Bandhavgarh, Ấn Độ. Siêu mặt trăng lớn trong vòng 70 năm xuất hiện tại quận Manhattan, New York hồi tháng 11/2016. Bức ảnh cực kỳ ấn tượng về loài cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương. Băng Greenland bất ngờ tan chảy ồ ạt. Mưa tạnh, bầu trời tại dãy núi Alps ở Pháp nổ tung với màu sắc rực rỡ. Màu xanh ngọc lam tuyệt đẹp trên dòng sông Colorado. Vẻ đẹp mê hồn của cầu vồng hút hơn 1 triệu lượt like trên Instagram. Cực quang sau cơn bão trên bầu trời Canada. Nguồn ảnh: Nationalgeographic

