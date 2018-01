Mua smarphone tầm trung chụp ảnh đẹp để du Xuân 2018

Samsung Galaxy J7 Pro (6,99 triệu đồng): Trước khi Samsung tung ra Galaxy J7 Plus thì phiên bản J7 Pro chính là chiếc smartphone tầm trung chụp hình xuất sắc nhất của hãng. Ở thời điểm ra mắt, Galaxy J7 Pro được đánh giá là một trong số ít những smartphone có khả năng chụp đêm ấn tượng nhờ vào camera chính 13 megapixel, khẩu độ ống kính f/1.7. Điều này giúp máy có thể chụp được những điều kiện thiếu sáng tốt hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, cũng như khả năng xoá phông tốt. Không chỉ sở hữu camera chính ấn tượng, Galaxy J7 Pro còn được Samsung đầu tư vào camera selfie với ống kính khẩu độ lớn f/1.9, tích hợp đèn flash LED riêng giúp chụp. Oppo F5 (6,99 triệu đồng): Đây chính là một trong những đối thủ nặng ký nhất của Samsung Galaxy J7 Pro. Oppo nhấn mạnh vào khả năng chụp ảnh selfie của người dùng trẻ với camera độ phân giải 20 megapixel cho F5. Đây là chiếc smartphone đầu tiên của hãng áp dụng công nghệ AI vào tính năng selfie, cho phép quét 200 điểm trên gương mặt người chụp để phân tích dữ liệu, xử lý hình ảnh tự động giúp ảnh chụp tự nhiên và đẹp hơn nhiều so với các chế độ làm đẹp trước đây. Camera sau của Oppo F5 cũng nổi bật không kém với độ phân giải 16 megapixel với ống kính f/1.8, hỗ trợ zoom 2x cho chất lượng hình ảnh tốt về chi tiết, màu sắc chính xác. Dựa trên thành công của F5, chỉ sau một tháng Oppo tiếp tục tung ra phiên bản rút gọn mang tên Oppo F5 Youth (6,2 triệu đồng) có mức giá thấp hơn một chút so với bản gốc nhưng vẫn sở hữu những tính năng nổi bật. Oppo F5 Youth vẫn sở hữu màn hình tràn viền, bảo mật vân tay, camera trước chụp selfie vẫn sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với các tính năng tương tự như giảm độ phân giải xuống còn 16 megapixel. Camera sau của F5 Youth cũng giảm xuống 13 megapixel khẩu độ f/2.2. Như vậy Oppo F5 Youth là lựa chọn cho những người dùng muốn có được những trải nghiệm chụp hình ấn tượng trên F5 nhưng có mức giá thấp hơn.Vivo V7 (6,99 triệu đồng): Thuộc dòng sản phẩm V series và tiếp tục nhắm đến nhu cầu chụp ảnh selfie với đối tượng chính là giới trẻ. Vivo V7 nổi bật với camera trước độ phân giải 24 megapixel, khẩu độ f/2.0 cùng đèn flash trợ sáng Moonlight, giúp thiết bị cho khả năng selfie tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng.

