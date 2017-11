Mua sản phẩm Apple giảm giá nào trong ngày Black Friday 2017?

Cùng với hàng loạt mặt hàng giảm giá trong ngày Black Friday 2017, các sản phẩm của Apple cũng được đông đảo khách hàng quan tâm. Ảnh: SlashGear. Cho đến thời điểm hiện tại, iPhone 8 và iPhone 8 Plus chỉ được duy nhất Best Buy giảm giá 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) cho khách hàng có hợp đồng đầy đủ với nhà mạng. Ảnh: NDTV Gadgets. Trang bán lẻ Walmart không giảm giá các mẫu iPhone mới như iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và iPhone X. Tuy nhiên, khi mua các mẫu điện thoại trên, khách hàng nhận được phiếu mua hàng trị giá 300 USD. Ảnh: The Indian Express. Chương trình giảm giá tại Walmart bắt đầu từ ngày 23/11. Tại đây, khách hàng có thể mua một số sản phẩm của Apple trên kệ của hệ thống siêu thị với mức giá giảm khoảng 70 USD. Cụ thể là iPhone 6 và iPad 32GB Wi-Fi chỉ còn 129 USD. Ảnh: Apple. Trang bán lẻ Targer có chương trình tặng phiếu mua hàng cho khách khi mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus, đồng thời giảm giá iPad 32GB và iPad Pro 10.5-inch từ 80-120 USD. Ảnh: Currys. MacBook Air và MacBook Pro được Best Buy giảm giá 200 - 250 USD. Ảnh: Apple. Trên eBay, iPhone 6S phiên bản 32GB được bán với giá 435 USD, giảm 14 USD và không phải trả thuế. Ảnh: O2. Apple Watch Series 1 được Best Buy giảm tới 50 USD trong ngày Black Friday. Ảnh: 9to5Mac. Tai nghe không dây chất lượng cao Beats Solo 3 của Apple được Target giảm 60 USD còn 239,99 USD. Ảnh: Beats by Dre. TV và TV 4K của Apple được Meijer giảm giá 50 USD xuống mức 149 - 199 USD trong ngày Thứ Sáu đen. Ảnh: Digital Trends. Video: Tại sao đồ Apple không có giá rẻ? (Nguồn Youtube)

