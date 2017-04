Mẹo tiết kiệm 3G khi dùng Facebook trên điện thoại

Một tiện ích được cung cấp sẵn "Dữ liệu di động" sẽ giúp người dùng tiết kiệm 3G trên điện thoại một cách tối ưu nhất. Để cài đặt bạn chỉ cần vào " Cài đặt” -> “Dữ liệu đi động” và lựa chọn cài đặt tiện ích mở rộng này của Facebook. Ảnh: Thegioididong. Tính năng tự động phát video là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại bị tốn dung lượng 3G nhiều nhất khi sử dụng Facebook. Mặc định, khi người dùng lướt qua nó, Facebook sẽ tự động phát video. Ảnh: Fptshop. Để tắt tính năng này, bạn vào Menu > Cài đặt > Tự động phát > Không bao giờ tự động phát video. Ảnh: Thegioididong. Nếu không yêu cầu quá cao về hình ảnh hoặc video upload, người dùng nên tắt chức năng tải ảnh và video chuẩn HD. Việc làm tuy đơn giản nhưng cũng giúp bạn tiết kiệm kha khá dung lượng 3G. Ảnh: Topthuthuat. Facebook có tích hợp sẵn chức năng tiết kiệm dữ liệu tối đa cho người dùng. Tính năng này sẽ tự động cắt giảm chất lượng hình ảnh và video tải xuống. Thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ cần vào Menu > Trình tiết kiệm dữ liệu và bật lên. Ảnh: Thegioididong. Sử dụng ứng dụng Facebook Lite phiên bản rút gọn cũng là một cách tiết kiệm dung lượng 3G trên điện thoại khá hiệu quả. Ảnh: TechLiveInfo. Với Facebook Lite, mọi thông tin tải về máy sẽ được tối giản và rút gọn hơn nhiều so với phiên bản Facebook thông thường. Ứng dụng này đặc biệt thích hợp với smartphone có cấu hình thấp, chạy chậm. Ảnh: Youtube. Người dùng chỉ cần tìm Facebook Lite trong kho ứng dụng App Store trên iOS hoặc Google Play trên Android để tải về máy và sử dụng. Ảnh: Droid Life. Sử dụng Facebook trên trình duyệt Chrome cũng sẽ tiết kiệm dung lượng 3G. Hơn nữ, cách này còn giúp hạn chế tình trạng ứng dụng Facebook chạy ngầm trên thiết bị, gây hao pin điện thoại. Ảnh: Van. Swipe for Facebook là ứng dụng có giao diện như phiên bản Facebook thường nhưng có dung lượng ít hơn. Do đó, đây sẽ là cách tiết kiệm 3G và dung lượng pin hữu hiệu. Ảnh: Android Community.

Một tiện ích được cung cấp sẵn "Dữ liệu di động" sẽ giúp người dùng tiết kiệm 3G trên điện thoại một cách tối ưu nhất. Để cài đặt bạn chỉ cần vào " Cài đặt” -> “Dữ liệu đi động” và lựa chọn cài đặt tiện ích mở rộng này của Facebook. Ảnh: Thegioididong. Tính năng tự động phát video là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại bị tốn dung lượng 3G nhiều nhất khi sử dụng Facebook. Mặc định, khi người dùng lướt qua nó, Facebook sẽ tự động phát video. Ảnh: Fptshop. Để tắt tính năng này, bạn vào Menu > Cài đặt > Tự động phát > Không bao giờ tự động phát video. Ảnh: Thegioididong. Nếu không yêu cầu quá cao về hình ảnh hoặc video upload, người dùng nên tắt chức năng tải ảnh và video chuẩn HD. Việc làm tuy đơn giản nhưng cũng giúp bạn tiết kiệm kha khá dung lượng 3G. Ảnh: Topthuthuat. Facebook có tích hợp sẵn chức năng tiết kiệm dữ liệu tối đa cho người dùng. Tính năng này sẽ tự động cắt giảm chất lượng hình ảnh và video tải xuống. Thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ cần vào Menu > Trình tiết kiệm dữ liệu và bật lên. Ảnh: Thegioididong. Sử dụng ứng dụng Facebook Lite phiên bản rút gọn cũng là một cách tiết kiệm dung lượng 3G trên điện thoại khá hiệu quả. Ảnh: TechLiveInfo. Với Facebook Lite, mọi thông tin tải về máy sẽ được tối giản và rút gọn hơn nhiều so với phiên bản Facebook thông thường. Ứng dụng này đặc biệt thích hợp với smartphone có cấu hình thấp, chạy chậm. Ảnh: Youtube. Người dùng chỉ cần tìm Facebook Lite trong kho ứng dụng App Store trên iOS hoặc Google Play trên Android để tải về máy và sử dụng. Ảnh: Droid Life. Sử dụng Facebook trên trình duyệt Chrome cũng sẽ tiết kiệm dung lượng 3G . Hơn nữ, cách này còn giúp hạn chế tình trạng ứng dụng Facebook chạy ngầm trên thiết bị, gây hao pin điện thoại. Ảnh: Van. Swipe for Facebook là ứng dụng có giao diện như phiên bản Facebook thường nhưng có dung lượng ít hơn. Do đó, đây sẽ là cách tiết kiệm 3G và dung lượng pin hữu hiệu. Ảnh: Android Community.