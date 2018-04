Mẫu iPhone nào có thời lượng pin tốt nhất?

Youtuber David Cogen của kênh TheUnlockr đã trở lại với bài kiểm tra về thời lượng pin trên 4 mẫu bao gồm iPhone 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus và iPhone X để làm sáng tỏ vấn đề này.

Ảnh minh họa: igeeksblog.

Trong thí nghiệm của mình, Youtuber David Cogen đã chọn iPhone 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus và iPhone X. Thiết lập trên cùng một tài khoản Apple ID để nhận thông báo, cùng kết nối vào một hệ thống Wi-Fi, cả 4 máy sẽ cùng phát liên tục một video trên YouTube ở độ sáng màn hình 50 phần trăm cho tới khi cạn pin.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, thời lượng sử dụng trên từng máy không chênh lệch nhau quá nhiều (chỉ khoảng 2 tiếng). iPhone X là máy có pin "trâu" nhất khi trụ được tới 9 giờ 20 phút, iPhone 6S Plus xếp thứ 2 với 8 giờ 47 phút. Kế đến là iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus với thời gian lần lượt là 7 giờ 46 phút, 7 giờ 22 phút.

Tuy nhiên, kết quả trên chỉ phản ánh được một phần. Cụ thể, iPhone 7 Plus có viên pin 2900 mAh (lớn nhất trên iPhone) lại có thời lượng sử dụng tệ nhất trong bài thử. Trong khi, iPhone X dù không được đánh giá cao từ bài thử trước đó với các mẫu Android hàng đầu nhưng lại giành chiến thắng.

iPhone X là máy trụ lại cuối cùng sau 9 giờ 24 phút. Nguồn: DT.

Lý do có thể là mức độ tiêu hao năng lượng của phần cứng. iPhone X có màn hình nhỏ hơn iPhone 7 Plus. Đồng thời, tính năng mở khóa bằng khuôn mặt FaceID không nằm trong nội dung thử nghiệm lại được cho là "ngốn" pin rất nhanh.

Nhìn chung nếu tuổi thọ pin là ưu tiên hàng đầu hay còn đắn đo rằng đầu tư thiết bị mới liệu có đáng giá thì cách tốt nhất và tiết kiệm chi phí chính là điều chỉnh thói quen sử dụng