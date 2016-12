Loạt ứng dụng chỉnh sửa ảnh gây sốt nhất năm 2016

Prisma là ứng dụng chỉnh sửa ảnh gây sốt trên toàn cầu. Ứng dụng này cho phép chỉnh sửa ảnh thành tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Ảnh: iMore. Ngay khi vừa ra mắt, ứng dụng này đã thu hút khoảng 1 triệu người sử dụng mỗi ngày. Prisma hiện là ứng dụng áp dụng cho cả điện thoại Android và IOS. Ảnh: Zing. Snow là một trong những ứng dụng hỗ trợ chụp và chỉnh sửa ảnh tự sướng kèm ảnh động đang được yêu thích nhất trong năm 2016. Ảnh: Tech. Một đặc tính khiến ứng dụng này được hầu hết người dùng smartphone sử dụng đó là Snow cung cấp cho người dùng những icon, nhãn dán ở nhiều chủ đề khác nhau như hoạt hình, động vật, tình yêu, công nghệ... để họ thêm vào những bức ảnh tự sướng của mình. Không chỉ hỗ trợ làm ảnh thông thường, Snow còn cho phép người dùng tạo ra các bức ảnh động, đoạn video ngắn... Ảnh: Tech. Pitu là ứng dụng chỉnh sửa ảnh do công ty công nghệ Tencent của Trung Quốc phát triển. Tuy vậy, nó được hỗ trợ cả bằng tiếng Anh và cực kỳ dễ sử dụng. Hiện tại Pitu đã có cả trên 2 kho ứng dụng là Android và iOS. Ảnh: Genk. Trong dịp giáng sinh vừa qua, dân mạng đã phát sốt vì độ chỉnh sửa ảnh “bá đạo” của ứng dụng này, khi nó cung cấp đến người dùng những hình ảnh ghép ấn tượng với chủ đề ngày lễ Giáng sinh siêu độc đáo. Pitu đang là trào lưu ảnh được nhiều người Việt tham gia nhất hiện nay. Ảnh: Genk. B612 là ứng dụng chụp ảnh selfie và quay phim với bộ lọc thời gian thực, cho bạn những bức ảnh và video “tự sướng” đẹp mắt thông qua các công cụ sửa ảnh, biên tập video hoàn toàn miễn phí. Ảnh: TGDĐ. Một số tính năng chính của B612 như quay video chân dung; hỗ trợ camera chính; bộ lọc ảnh ngẫu nhiên; làm mờ viền ảnh; hiệu ứng ống kính Tilt-Shift; tạo ảnh cắt dán ấn tượng; bộ đếm hẹn giờ chụp ảnh; hỗ trợ gậy tự sướng; chia sẻ ảnh. Ảnh: TGDĐ. BeautyPlus là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên các thiết bị điện thoại thông minh do CommSource Technology Co., Ltd phát triển. Ảnh: TGDĐ. Thời gian qua, ứng dụng này gần như đã “làm mưa làm gió” cộng đồng mạng. Ảnh: TGDĐ.

