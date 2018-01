Lộ diện Nokia 7 Plus - kẻ thách thức iPhone 7 Plus là đây!

Trong MWC 2018, HMD cũng đã từng hứa hẹn sẽ mang tới những "ấn phẩm" làm mới danh sách smartphone của Nokia. Và một trong số đó là chiếc Nokia 7 Plus.



Mặc dù mới ra mắt hồi tháng 10/2017 và thậm chí là chưa được bán rộng rãi ra thị trường quốc tế, nhưng hiện người kế nhiệm của Nokia 7 cũng sắp sửa ra mắt thị trường. Mới đây những thông tin về cấu hình của chiếc smartphone tiếp theo từ Nokia đã lộ diện trên công cụ test Geekbench.

Theo đó, Nokia 7 Plus sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 660 đi kèm RAM 4GB và được chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 8.0.0. Việc HMD trang bị vi xử lý Snapdragon 660 không 7 Plus dường như rất hợp lý, vì đây là chip cao cấp hơn Snapdragon 630 của Nokia 7 chút, và đương nhiên kém hơn so với chip Snapdragon 835 trên flagship Nokia 8.

Hiện, các thông tin mới chỉ gói gọn trong cấu hình, nên chưa thế nói cụ thể về Nokia 7 Plus, tuy nhiên, nhiều người dự đoán nó sẽ có được màn hình hiển thị tuyệt vời đi kèm với những thay đổi mạnh mẽ về camera so với người tiền nhiệm. Nokia 7 Plus cũng được cho là sẽ nằm vào phân khúc các smartphone cận cao cấp trên thị trường và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như iPhone 7 Plus , Galaxy S7...

Dự kiến Nokia 7 Plus sẽ được giới thiệu trong MWC 2018 cùng với Nokia 9.