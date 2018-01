Khách hàng Việt kiện Apple: Con kiến kiện củ khoai?

Ngày 10/1, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Luật sư Trần Mạnh Tùng, thuộc Văn phòng Luật sư Kết Nối – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đã đâm đơn kiện Apple về việc nhà sản xuất này đã cố tình làm chậm hiệu suất iPhone khi cập nhật phần mềm mới.



Đơn kiện Apple đã được Tòa án Nhân dân TP. HCM tiếp nhận và xử lý. TP. HCM là nơi có đại diện chính thức của Apple tại Việt Nam là Công ty TNHH Apple Việt Nam.

Trong nội dung đơn kiện, hai luật sư Việt Nam yêu cầu Apple phải có trách nhiệm sửa chữa phần mềm, hệ điều hành hoặc thay pin miễn phí để điện thoại có hiệu năng nhanh như trước khi cập nhật iOS mới.

Văn phòng Luật sư Kết nối cũng đã lập website http://batterydown.vn để những người dùng iPhone tại Việt Nam, gặp tình huống về iPhone có thể đăng ký để tham gia vụ kiện.

Tính đến sáng 16/1, trên trang http://batterydown.vn, số người Việt Nam đăng kí khởi kiện Apple vì cố tình làm chậm hiệu năng của các iPhone cũ nhằm bán pin và iPhone mới đã lên tới con số hơn 2.700 người. Con số này sẽ còn tăng lên trong những ngày tới khi website này được phổ biến trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Hiện Apple đang đối mặt với hàng chục vụ kiện diễn ra tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Israel cũng xuất phát từ việc hãng này đã âm thầm tự ý làm giảm hiệu năng của nhiều dòng iPhone đời cũ (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE).

Thậm chí ở Pháp, Apple còn phải đối mặt với các đơn kiện hình sự về hành vi vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về phía Hàn Quốc, số lượng người dùng iPhone tham gia vào vụ kiện tập thể do công ty luật Hannuri đứng ra đại diện đã lên đến 240.000 người và tiếp tục gia tăng cho đến 300.000 người. Bên cạnh đó, tổ chức Citizens United về chủ quyền của người tiêu dùng tại Mỹ (CUCS) cũng quyết định đâm đơn kiện tập thể chống lại Apple.

Tuy nhiên trường hợp của ông Hùng, ông Tùng là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam - người dùng khởi kiện “ông lớn” Apple.

Tòa án Nhân dân TP. HCM tiếp nhận và xử lý đơn kiện của hai luật sư Việt Nam. Ảnh: Văn phòng Luật sư Kết Nối

Về phía cộng đồng, đã nhiều ý kiến bàn luận trái chiều xoay quanh vụ kiện này. Nhiều người hưởng ứng và sẵn sàng tham gia, nhưng cũng không ít người cho rằng có một động cơ khác đằng sau vụ kiện.

Hai luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Mạnh Tùng thì khẳng định rằng họ không chỉ làm việc này với tư cách là luật sư mà còn với tư cách là người tiêu dùng, với "mong muốn người tiêu dùng Việt Nam nhận thức được rằng: quyền và lợi ích hợp pháp của họ (người tiêu dùng nói chung) đang bị xâm hại".

Tuy nhiên, những kiến nghị trong đơn kiện lại không đề cập đến yêu cầu bồi thường về tiền hay vật chất cụ thể, mà chỉ yêu cầu Apple đưa ra các giải pháp khắc phục và chấm dứt gây thiệt hại cho toàn thể người tiêu dùng tại Việt Nam.

Cuối năm 2017, Apple bị tố cáo đã cố tình làm chậm những chiếc iPhone đời cũ khi phát hành iOS mới. Người dùng cho rằng động thái này của Apple là để buộc người dùng phải mua iPhone mới.

Tuy nhiên, Apple đã biện bạch rằng họ làm như vậy là để “cứu” iPhone khỏi bị sập nguồn khi chạy các ứng dụng nặng do viên pin trong máy đã lão hóa không đủ sức mạnh để đảm đương.

Ngày 28/12/2017, Apple đã có động thái xin lỗi chính thức người tiêu dùng trên toàn thế giới, được đăng tải trên website của hãng. Song, hãng này không đề cập đến chính sách bồi thường thiệt hại hay giải pháp để nhanh chóng khắc phục cho người tiêu dùng, trong đó có người tiêu dùng Việt Nam.

Để xoa dịu người dùng, Apple đã giảm giá thay pin cho iPhone đời cũ từ 79 USD xuống còn 29 USD. Nhưng nhiều người cho rằng đây chẳng qua là một chiêu bài bán pin để thu lợi của Apple mà thôi.

Theo số liệu GfK năm 2017, Apple chiếm 9,2% thị phần smartphone tại Việt Nam (tính đến tháng 11/2017), đứng thứ 3 thị trường.

Tuy nhiên khi xét về doanh thu, hãng lại chiếm đến 24,1%. Nghĩa là trong 100 smartphone bán ra tại Việt Nam chỉ có khoảng 9 chiếc iPhone, nhưng 9 iPhone này lại chiếm đến gần 1/4 tổng doanh thu mang lại từ 100 smartphone.