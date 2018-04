iPhone X màu Vàng Gold lộ ảnh thực tế

iPhone X sẽ có đến ba tùy chọn màu sắc thay vì chỉ Trắng và Đen như hiện tại. Vì thế rất có khả năng Táo Khuyết đang âm thầm chuẩn bị ra mắt phiên bản màu mới trong tương lai gần. Theo những hình ảnh có được từ hồ sơ của Ủy Ban Truyền Thông Liên Ban Mỹ (FCC) thì Apple đã có kế hoạch sản xuất một chiếc iPhone X màu Gold. Trước đây nhiều nguồn tin rò rỉ cũng như hình ảnh render đã chỉ ra việcsẽ có đến ba tùy chọn màu sắc thay vì chỉ Trắng và Đen như hiện tại. Vì thế rất có khả năng Táo Khuyết đang âm thầm chuẩn bị ra mắt phiên bản màu mới trong tương lai gần.