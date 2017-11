iPhone 8 vừa bán được một tháng đã “thất sủng”

Theo trang chuyên tái chế đồ điện tử Decluttr.com, họ nhận nhiều yêu cầu bán lại iPhone 8 và 8 Plus hơn bất kỳ các mẫu iPhone mới nào ra mắt trước đó. Dường như mọi người đang bị “mờ mắt” bởi các tính năng hấp dẫn của iPhone X, khiến họ muốn bán nhanh iPhone 8 và 8 Plus khi giá trị của chúng còn tương đối cao.

James Bell, Giám đốc tiếp thị kỹ thuật số của Decluttr, cho biết ông đã không nghĩ về việc mọi người bán lại iPhone 8, ngay cả sau khi iPhone X lên kệ chính thức ngày 3/11. “Chúng tôi từng cho rằng chỉ có iPhone 7 (được bán lại) nhưng có vẻ mọi người không thỏa mãn với iPhone 8. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều iPhone như vậy chỉ trong vòng 1 tháng bán ra”.

James Bell, digital marketing manager for Decluttr, told Yahoo Finance that he wasn’t expecting people to trade in their iPhone 8 at all, even after the iPhone X is officially released on Nov 3. " data-reactid="17" type="text">Trang web cho biết 7% trong số hàng ngàn iPhone họ mua lại tháng trước là iPhone 8, so với cùng kỳ năm trước, iPhone 7 chỉ chiếm 1%. iPhone 8 bản 256GB có thể được mua lại với giá tối đa 500 USD so với giá bán lẻ 849 USD. Sau ngày 27/10, ngày iPhone X nhận đặt trước, giá này có thể giảm 30%.

iPhone 8 có đi theo con đường của iPhone 5c?

Phản ứng của thị trường với iPhone 8 có chút thất vọng so với các đời iPhone trước đó. Tại Trung Quốc, nơi khách hàng thường “phát điên” với iPhone mới và sẵn sàng chi số tiền lớn để sắm, iPhone 8 lại được giảm giá chỉ sau một tháng.

Trong sự kiện tháng 9/2017, Apple công bố iPhone X bên cạnh iPhone 8 và 8 Plus . Chính thiết bị đặc biệt này đã làm lu mờ hai sản phẩm cùng hãng. Là iPhone đắt nhất lịch sử, iPhone X trang bị Face ID và màn hình gần như tràn viền, không còn nút home truyền thống. Ông Bell chia sẻ khách hàng của họ nhìn nhận iPhone 8 rất giống với iPhone 7, trong khi họ hứng thú với công nghệ nhận diện gương mặt, đặc biệt khi iPhone X còn gần như là sản phẩm giới hạn.

At its major press event in September, Apple unveiled its 10th anniversary iPhone, the iPhone X, alongside the iPhone 8 and 8 plus. The iPhone 8 takes better photos than its predecessors but seems to be overshadowed by the $999 iPhone X. With the biggest starting price tag in iPhone history, the iPhone X features FaceID and a full-width phone screen without the traditional home button." data-reactid="22" type="text">Đây không phải lần đầu Apple quyết định ra mắt 2 iPhone cùng lúc. Năm 2013, iPhone 5s và 5c được giới thiệu đồng thời, dữ liệu từ Consumer Intelligence Research Partners chỉ ra iPhone 5s bán chạy gấp đôi iPhone 5c, dù 5c rẻ hơn 5s 100 USD. Khi đó, CEO Apple Tim Cook cũng thừa nhận doanh số phập phù của 5c là do mọi người yêu thích tính năng tiên tiến trên 5s như cảm biến vân tay Touch ID hơn. Kết hợp với các tính năng khác, 5s thu hút chú ý lớn và dẫn tới doanh số cao hơn.

Apple (AAPL) CEO Tim Cook attributed the iPhone 5c’s lackluster sales to people’s preference for the advanced iPhone 5s features like the new Touch ID fingerprint sensor. " data-reactid="25" type="text">Có lẽ iPhone 8 đang đi theo con đường của iPhone 5c. Theo các nhà phân tích, lượng bán ra gây thất vọng của iPhone 8 có thể lại là dấu hiệu tốt vì nó gợi ý mọi người sẽ mua iPhone X nhiều hơn. Song, không như iPhone 5c đại diện cho nỗ lực tiến vào thị trường thấp cấp, iPhone 8 vẫn là thiết bị cao cấp. Nguồn cung iPhone X khan hiếm có thể tác động đến lợi nhuận của Apple trong quý tiếp theo.