iPhone 8 sẽ có giá 999 USD?

Người dùng vẫn đang chờ đợi thư mời của Apple cho sự kiện tháng 9. Mẫu điện thoại iPhone 8 được cho sẽ ra mắt đâu đó trong khung thời gian nửa đầu tháng.

Cho đến khi sản phẩm này ra mắt, tin đồn vẫn tiếp tục xuất hiện. Mới đây, New York Times gia nhập cuộc đua tin đồn khi khẳng định iPhone 8 sẽ được định giá khoảng 999 USD. Khi tờ báo uy tín này lên tiếng, khả năng tin đồn trở thành sự thật là rất cao.

Mức giá dường như thấp hơn so với một vài dự đoán trước đây nhưng vẫn cao ngất ngưởng so với iPhone 7 hay 7 Plus.

Thương hiệu Apple được cho sẽ giới thiệu 3 mẫu iPhone mới trong tháng sau, là lần đầu hãng tung đến 3 sản phẩm điện thoại cùng lúc. Trong đó, 2 model là bản nâng cấp nhẹ của iPhone 7, 7 Plus còn iPhone 8 có thiết kế đột phá với màn hình 5,8 inch OLED.

Trong khi 2 model dòng 7S được cho sẽ tiếp nối truyền thống giá của Apple, bản dùng màn hình OLED sẽ đắt hơn nhiều. Những nguồn tin trước đây khẳng định giá bán của máy sẽ ở mức 1.100-1.400 USD.

Mức giá New York Times đưa ra thấp hơn nhiều dự đoán nhưng vẫn cao ngất ngưởng so với mặt bằng thị trường. Theo khảo sát mới đây, chỉ có 18% người dùng iPhone cho biết sẽ nâng cấp sản phẩm nếu giá máy ở mức 1.000 USD trở lên.

Với 999 USD, người dùng có thể sẽ mua được phiên bản dung lượng thấp nhất của iPhone 8 (64 GB – theo tin đồn). Những phiên bản tiếp theo (256 và 512 GB) có thể tăng giá lần lượt 100 và 200 USD.

Hiện tại, model đắt nhất là iPhone 7 Plus 256 GB có giá 969 USD. Nếu mức giá 999 USD cho bản 64 GB chính xác, model 256 GB sẽ có giá khoảng 1.100 USD, cao hơn 130 USD so với 7 Plus cùng phiên bản.

Những nâng cấp đáng chú ý khác của iPhone 8, ngoài màn hình mới, có thể là tính năng sạc không dây, camera 3D với tính năng nhận diện khuôn mặt.

Nếu mức giá của Iphone 8 ở mức 999 USD, người dùng sẽ chứng kiến màn cạnh tranh thú vị giữa iPhone 8 và Galaxy Note 8 – model vừa ra mắt với giá 930 USD (tại Mỹ). Đáng chú ý, Note 8 cũng lên kệ vào giữa tháng 9, thời điểm iPhone 8 chính thức bán ra, theo tin đồn.

Bản mẫu iPhone 7s Plus: Thiết kế cũ mà mới iPhone 7s Plus sẽ sử dụng vỏ kính, hơi khác về chất liệu so với iPhone 7 Plus. Máy vẫn giữ nguyên kích thước nhưng có thể nâng cấp về cấu hình.

iPhone 8 có dung lượng tối thiểu 64 GB

Dung lượng này gấp đôi so với iPhone 7, 7 Plus hiện nay. Phiên bản cao nhất của hãng sẽ có dung lượng 512 GB.