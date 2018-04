iPhone 8 Plus màu đỏ đầu tiên về VN, giá từ 20,5 triệu đồng

Hộp của iPhone 8 Plus màu đỏ giống như những phiên bản thông thường, chỉ khác ở màu sắc. Máy vẫn có đầy đủ các phụ kiện đi kèm như sách hướng dẫn, củ sạc, tai nghe, jack chuyển 3,5 mm và cáp lightning. Sách hướng dẫn có ký hiệu của (Product RED) - đối tác của Apple từ năm 2006. So với màu đỏ trên iPhone 7 và 7 Plus , iPhone 8 Plus RED có phần đậm đà và bóng bẩy hơn nhờ lưng kính. Lần này, Apple đã kết hợp viền đen trên iPhone 8 Plus, cho cảm giác sang trọng và nam tính hơn viền trắng trên thế hệ tiền nhiệm. Dải ăng-ten trên iPhone 8 Plus đỏ được sơn đồng màu với mặt lưng, tạo nên sự liền lạc cho máy. Mặt kính của máy rất dễ bám mồ hôi và vân tay, nhưng về tổng thể vẫn rất đẹp mắt. Bên dưới của máy có ghi dòng chữ (PRODUCT) Red, là tên tổ chức y tế phi lợi nhuận đấu tranh chống HIV/AIDS tại châu Phi. Apple sẽ trích một phần số tiền bán sản phẩm để góp vào quỹ này. Viền cổng Lightning cùng 2 con ốc có màu bạc, không được sơn tiệp màu với phần vỏ. Các chi tiết còn lại cũng như thông số cấu hình của máy đều giống với các phiên bản màu sắc khác. Giá của 8 Plus màu mới là 20,5 triệu đồng cho bản 64 GB, cao hơn khoảng 1 triệu so với các màu còn lại.

