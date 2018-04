iPhone 7, 7 Plus tiếp tục giảm giá sâu tại Việt Nam

Thị trường di động bước vào mùa thấp điểm cũng là lúc những chiếc smartphone rất đáng chú ý trên đà giảm giá sâu. Ở nhóm di động xách tay, iPhone 7, 7 Plus là những model có sức bán tốt nhất, cũng được giảm giá mạnh nhất thời gian qua.



Ngay sau Tết âm lịch, nhiều cửa hàng liên tục tung chương trình giảm giá kéo dài cho bộ đôi này, mượn các thời điểm như ngày quốc tế phụ nữ (8/3). Tất cả nhằm đẩy doanh số sản phẩm khi sức mua người dùng xuống thấp.

Giá iPhone 7, 7 Plus xuống khá thấp thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình.

Nếu như trong Tết, iPhone 7 được bán với giá khoảng 9,5 triệu đồng, 7 Plus là 11,5 triệu đồng (cho bản 32 GB, qua sử dụng) thì hiện tại, mức giá này lần lượt là 8,5 và 10 triệu đồng. Có thể thấy, iPhone 7 Plus giảm giá rất mạnh.

Nếu mua iPhone khóa mạng, người dùng có thể gặp mức giá giật mình hơn nữa khi nhiều cửa hàng rao bán iPhone 7 giá chưa đến 6 triệu đồng còn 7 Plus là 8 triệu.

Giá bán của máy qua sử dụng xuống thấp dẫn đến chuyện các cửa hàng gần như bỏ bê mặt hàng mới 100%. “Giá của máy mới 100% gần như đắt gấp đôi máy qua sử dụng nên lượng khách hỏi mua rất ít. Do đó, cửa hàng bỏ mẫu này, tập trung cho máy qua sử dụng là điều dễ hiểu”, Hoàng Huy - chủ một cửa hàng tại Xã Đàn (Hà Nội) nói.

Nếu mua máy khóa mạng, giá iPhone 7, 7 Plus chỉ ngang với một vài smartphone tầm trung.

Trên website của một số cửa hàng lớn, iPhone 7 mới có giá khoảng 13 triệu trong khi 7 Plus là hơn 16 triệu đồng. Nếu mua máy chính hãng, mức giá lần lượt là 16 và 20 triệu đồng. So với mức 8,5 và 10 triệu, mức chênh lệch rõ ràng rất lớn.

iPhone 7, 7 Plus giảm giá sâu khiến những model đời cũ hơn cũng giảm theo, dù không lớn. Giờ đây, người dùng chỉ phải bỏ ra khoảng 4 triệu đồng cho một chiếc iPhone 6, hơn 5 triệu cho iPhone 6S. Tuy nhiên, theo các cửa hàng, iPhone 7, 7 Plus vẫn là model có sức bán tốt nhất, đặc biệt là 7 Plus.

“7 Plus là một trong những smartphone đầu tiên có tính năng chụp ảnh xóa phông, được nhiều người yêu thích. Từ thời điểm xuống giá 11,12 triệu, model này đã có sức bán rất tốt”, Tuấn Anh, chủ cửa hàng tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết.

Anh này cho hay nhiều khách thích thiết kế của iPhone 7, 7 Plus hơn so với 8, 8 Plus, thậm chí iPhone X: “Sản phẩm có thiết kế mới của Apple thường không được chào đón mạnh mẽ ở thời điểm đầu. Chẳng hạn, iPhone 6, 6 Plus trước đây bị chê tơi tả vì thiết kế bo tròn không cá tính và camera lồi. Khi đó, khách cũng thích thiết kế của iPhone 5 hay 5S hơn”.

iPhone 6, 6S cũng có giá chỉ 4-5 triệu đồng.

Giảm giá để kích cầu nhưng các cửa hàng cho hay doanh số sản phẩm vẫn khá ì ạch, kể cả những model đời mới như iPhone X, 8 hay 8 Plus. Bên ngoài, các sản phẩm này có vẻ đang giữ giá ổn định nhưng các đơn vị bán lẻ đưa ra nhiều chương trình trợ giá, chẳng hạn giảm 1 triệu khi mua online, tăng phiếu mua hàng phụ kiện...

Từ nay đến giữa năm, sẽ có khá nhiều sản phẩm mới về nước, cả cao cấp lẫn tầm trung. Tuy nhiên, giới kinh doanh nhận định thị trường khó khởi sắc bởi mùa thấp điểm sẽ còn kéo dài, nhất là trong giai đoạn thị trường bão hòa như hiện nay.