iPhone 6s Plus và Galaxy A7 giảm giá sốc đón Tết

Mặc dù đã có sự xuất hiện của các mẫu iPhone mới như iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X, thế nhưng tại thị trường Việt Nam các mẫu điện thoại thông minh như iPhone 6s Plus hiện nay vẫn được nhiều người ưa chuộng.

iPhone 6s Plus 32GB giảm giá mạnh tại nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

Thậm chí so với các đối thủ cạnh tranh như HTC U11, Samsung Galaxy A8+ hay Sony Xperia XZs thì iPhone 6 Plus có những ưu thế riêng. Để bồi thêm độ hấp dẫn dịp Tết nguyên đán cận kề, qua khảo sát của chúng tôi, tại một số cửa hàng phân phối chính hãng, giá iPhone 6s Plus 32GB đang được giảm mạnh tới 1 triệu VNĐ.

iPhone 6s Plus vẫn là dòng điện thoại được ưa chuộng.

Như thế giá bán của iPhone 6s Plus 32GB hiện nay từ 13,99 triệu VNĐ chỉ còn 12,99 triệu VNĐ. Thậm chí khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa từ ngày 20/1-14/2/2018, khách hàng còn được giảm ngay 500.000 VNĐ. Với mức giá này, iPhone 6s Plus 32GB giờ đây đã hạ tương đương với Sony Xperia XZs và rẻ hơn HTC U11 và Samsung Galaxy A8+ bản 2018.

Một mẫu điện thoại hấp dẫn khác tại thị trường Việt Nam cũng đang giảm giá sốc chính là Galaxy A7 . Nếu sản phẩm iPhone 6S Plus 32GB từ Apple chỉ giảm 1 triệu VNĐ thì sản phẩm Galaxy A7 từ Samsung còn giảm cực mạnh tới 2 triệu VNĐ.

Samsung Galaxy A7.

Như thế mức giá niêm yết của Samsung Galaxy A7 từ 9,99 triệu VNĐ xuống chỉ còn 7,99 triệu VNĐ. Với giá bán này, Galaxy A7 rẻ gần bằng Sony Xperia X, Xperia XA1 Ultra, rẻ tương đương Vivo V7+ và rẻ hơn OPPO F5 6GB.