iPhone 5S - siêu phẩm một thời hiện có giá 2-3 triệu

Đúng khoảng thời gian này 4 năm trước, tôi bỏ ra 15,5 triệu đồng để mua một chiếc iPhone 5S 16 GB xách tay màu xám. Đây là số tiền lớn nhất tôi từng bỏ ra để mua một chiếc di động cho đến nay.



Tất nhiên, tháng 12 năm đó là thời điểm chiếc di động này đã về mức giá được xem là dễ chịu. Tôi còn nhớ chiếc iPhone 5S đầu tiên về Việt Nam được bán cho một đại gia tại TP.HCM với giá 52 triệu đồng.





iPhone 5S từng được chào bán 52 triệu thời điểm mới về Việt Nam.



4 năm sau, chiếc di động của tôi được các cửa hàng chào bán với giá 2,5 đến 3 triệu, tùy hình thức và màu sắc. Nếu mua bản khóa mạng, bạn chỉ phải bỏ ra 2 triệu đồng.



“iPhone 5S hiện chỉ bán cho khách ở tỉnh, khách Hà Nội gần như không mua sản phẩm này”, Nguyễn Tuấn Anh - chủ một cửa hàng di động tại Cầu Giấy (Hà Nội) - nói với tôi khi hỏi thăm về sản phẩm này. Anh này cho biết những di động được mua nhiều nhất hiện nay là iPhone 6S Plus và 7 Plus, những di động ra đời sau iPhone 5S lần lượt 2 và 3 năm.



Tôi còn nhớ tôi và một số bạn bè cùng ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón những chiếc iPhone 5S đầu tiên về Hà Nội vào chiều ngày 20/9. Nó là một siêu phẩm khi đó. Màu vàng champagne của iPhone 5S là thứ chưa từng xuất hiện trên những chiếc di động cùng thời, tạo cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngay cả khi kiểu dáng của nó không thay đổi nhiều so với iPhone 5.



Đây cũng là chiếc di động giúp phổ biến tính năng nhận diện vân tay mà Apple gọi là Touch ID. Sau 4 năm, Apple đang muốn thay thế nó bằng Face ID (nhận diện khuôn mặt). So với cách mở khóa bằng passcode, thời điểm đó tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao công nghệ này đã xuất hiện từ lâu mà các hãng không phổ cập nó sớm hơn.



Mặc dù vậy, so với tiêu chuẩn hiện nay, iPhone 5S gần như là một sản phẩm lỗi thời. Không còn một di động nào hiện nay lên kệ với màn hình 4 inch như nó. Thiết kế vuông vức, cứng cáp của nó cũng được thay thế bằng những chiếc di động bo tròn, dễ cầm và thon gọn hơn.