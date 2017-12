iPhone 2019 sẽ có pin to hơn

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo nhận định, việc Apple nâng kích thước pin là động thái cải thiện thời lượng pin nhưng cũng có thể là tiền đề hỗ trợ cho camera TrueDepth và cảm biến 3D.



Kuo khẳng định, khi Apple cải tiến camera TrueDepth trên các thế hệ sau, máy sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn và việc nâng cấp dung lượng pin lớn hơn là điều cần thiết.

Ông chia sẻ với trang MacRumors, Kuo nói: "Chúng tôi tin rằng, việc thị trường chấp nhận camera TrueDepth và cảm biến 3D trong giai đoạn 2017-2018 sẽ tạo ra nhu cầu cần phải phát triển pin có dung lượng lớn hơn. Chúng tôi dự đoán, kể từ iPhone 2019 trở đi, máy sẽ tích hợp công nghệ cảm biến 3D và AR cải tiến. Chúng sẽ ngốn nhiều năng lượng hơn và dẫn tới nhu cầu ngày càng tăng về dung lượng pin. KGI tin tưởng, bằng những công nghệ trụ cột của Apple, gồm quy trình sản xuất bán dẫn hay thiết kế bo mạch chủ dạng xếp chồng, hãng có thể tạo ra đủ không gian cần thiết cho những viên pin lớn hơn."

Phân tích trên của Kuo được đưa ra không lâu sau khi chính ông dự đoán, tất cả dòng iPhone năm 2018 sẽ dùng pin hình chữ L giống iPhone X. Ông không bỏ ngỏ khả năng, Apple sẽ tiếp tục nâng cấp dung lượng pin trong những đời iPhone 2022 hoặc xa hơn nữa.

Pin lớn hơn sẽ là lời giải cho những bê bối của Apple trong thời gian gần đây

Cách đây không lâu, nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm Kuo từng tiết lộ, Apple sẽ ra mắt 3 model iPhone mới vào năm sau, trong đó có một model phóng to của iPhone X hiện nay với màn hình 6.5 inch. Ngoài ra sẽ có một model iPhone 6.1 inch sử dụng màn LCD truyền thống.

Ông cũng dự đoán, iPhone X Plus bản phóng to sẽ có dung lượng pin tăng 10% so với iPhone X hiện nay, trong khi vẫn duy trì thiết kế pin dạng chữ L. Nếu phỏng đoán của Kuo chính xác, những chiếc iPhone tương lai có thể sẽ không còn vướng phải những câu chuyện rắc rối giống như iPhone 5,6,7 hiện nay.

"Lời phán" của ông đồng Ming-Chi Kuo xuất hiện đúng thời điểm, Apple đang vướng phải vụ bê bối giấu diếm người dùng khi tự ý hạ thấp hiệu suất của iPhone đời cũ để sửa lỗi sập nguồn.

Những model từ iPhone 5 tới iPhone 7 đều xác nhận gặp hiện tượng máy chạy chậm dần, hay giật lag kể từ sau khi họ cập nhật iOS 10.2.1, phiên bản được cho là nguyên nhân chính kéo hiệu năng iPhone đi xuống.

Đáp trả lại Apple, nhiều người dùng đã quyết định đưa Apple ra tòa để đòi tiền bồi thường cho việc hãng đã lừa dối người dùng bấy lâu nay. Thậm chí, một số người tức giận đã tuyên bố sẽ chuyển sang dùng Android hoặc điện thoại Samsung sau khi biết thông tin trên.