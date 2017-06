iMac 2017 đầu tiên tại Việt Nam: Màn hình 5K, giá 43,7 triệu

Không lâu sau khi trình làng tại WWDC 2017, iMac 2017 đã về Việt Nam theo đường xách tay. Phiên bản 27 inch được chào bán với 43,7 triệu đồng. Phụ kiện đi kèm iMac 2017 bao gồm bàn phím, chuột Bluetooth và cáp sạc. Về thiết kế, iMac 2017 không khác nhiều so với bản tiền nhiệm. Những nâng cấp đáng chú ý nằm ở màn hình và cấu hình. Tại thị trường Mỹ, iMac Retina có độ phân giải 5K có giá từ 1.800 USD. Mặt lưng hầu như không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Máy vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế tối giản, hạn chế tối đa các kết nối dây. Chân đế là thanh kim loại nguyên khối được uốn cong. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh độ mở cho phù hợp với tư thế ngồi. Cổng nguồn ở phía sau. Trên iMac 2017, Apple cũng điều chỉnh lại cấu trúc tản nhiệt giúp tăng khả năng làm mát mà không gây ra tiếng ồn. Cạnh phải là các cổng kết nối gồm: Giắc cắm tai nghe, khe cắm thẻ nhớ, 4 cổng USB 3.0, 2 cổng sạc chuẩn USB Type-C và khe cắm mạng LAN. Phím nguồn ở bên đối diện được thiết kế chìm vào thân máy. iMac bản cao cấp nhất dùng bộ vi xử lý Intel Kaby Lake, RAM lên đến 32 GB (trên bản 21,5 inch) và 64 GB (bản 27 inch). Ổ cứng Fusion Drives cho hiệu suất cao hơn 50% so với SSD. Phiên bản đầu tiên về Việt Nam dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 1 TB, bộ xử lý 3,4 GHz, Intel Core i5. Máy vẫn chạy hệ điều hành macOS Sierra 10.12. Apple sẽ sớm cho phép cập nhật lên hệ điều hành mới vào mùa thu năm nay. Người dùng có thể xuất ra màn hình 5K và kết nối RAID. iMac Pro có 4 cắm khe bộ nhớ, phiên bản vừa về Việt Nam dùng RAM 8 GB và vẫn còn trống 2 khe cắm. Facetime được nâng cấp cho phép quay phim Full HD. Apple đã cải thiện màn hình Retina của iMac mới sáng hơn 43% ở 500 nits và có khả năng tái tạo một tỷ màu.

