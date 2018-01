Thông thường để kiểm tra ngày kích hoạt và thời gian bảo hành của iPhone, iPad cũ chính hãng hoặc xách tay, chúng ta sẽ dựa vào kiểm tra số IMEI. Nhưng bài viết này thì sẽ hướng dẫn một cách khác, đó là kiểm tra bằng số sê-ri. Độ tin cậy của cách kiểm tra bảo hành iPhone này là 100%.

Hướng dẫn kiểm tra bảo hành iPhone bằng số sê-ri

*Nguồn: thegioididong.com

Đầu tiên, các bạn vào trang web kiểm tra thông tin bảo hành chính chủ của Apple ở đây, các bạn vào bằng mọi trình duyệt trên điện thoại hay máy tính đều được. Khi thấy giao diện như hình dưới, hãy bấm Sign in to My Support, sau đó bạn đăng nhập bằng Apple ID đang đăng nhập trên iPhone, iPad cần kiểm tra.