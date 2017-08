Hình dạng iPhone 7s và iPhone 7s Plus đã rõ như ban ngày

Sau sự ra mắt của iPhone 7 và iPhone 7 Plus, đã có nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh kích thước của những chiếc iPhone. Một số người cho rằng kích thước màn hình của máy vẫn còn quá nhỏ. Trong khi đó một luồng ý kiến khác lại muốn Apple ngừng việc gia tăng kích cỡ máy. Chính bởi vậy, người ta đang quan tâm xem tới đây Apple sẽ có sự thay đổi gì với mẫu smartphone kế tiếp của mình.

Giờ đây khi chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày ra mắt iPhone 7s và iPhone 7s Plus, những thông tin cụ thể về kích cỡ của hai mẫu điện thoại này bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn trong mắt công chúng.

Ảnh minh họa.

Theo đó iPhone 7s sẽ có kích thước 138.44 x 67.26 mm. Có sự khác biệt một chút về kích thước giữa iPhone 7s và iPhone 7 cũ, tuy nhiên sự sai khác chưa đến 1 mm và không thực sự đáng kể. Mẫu iPhone 7s mới sẽ có độ dày 7.21 mm, tức là dày hơn khoảng 0.1 mm so với iPhone 7 trước đây.

Với dòng iPhone 7s Plus , các thông số về kích thước của mẫu máy này gồm 78.1 mm chiều rộng, 158.37 mm chiều dài. Máy có độ dày 7.41 mm. Cũng giống như iPhone 7s, kích thước và độ dày của iPhone 7s Plus lớn hơn một chút so với iPhone 7 Plus trước kia. Tuy nhiên khác biệt này không đáng kể và khó có thể cảm nhận bằng mắt thường.

Ảnh minh họa.

Những thông tin trước đó chỉ ra rằng sẽ có sự thay đổi về kích thước màn hình đối với iPhone 8. Tuy vậy với iPhone 7s và iPhone 7s Plus, hai mẫu điện thoại này sẽ có thiết kế không đổi giống như phong cách ra mắt sản phẩm trước đó của Apple.