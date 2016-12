Hàng loạt smartphone hot đổ bộ thị trường Việt

ZenFone Go TV (ZB551KL) - smartphone có khả năng bắt sóng truyền hình mà không cần kết nối Internet. ZenFone Go TV tích hợp sẵn chipset SONY IC (SMT-EW100) cho phép hoạt động như một bộ thu sóng truyền hình có thể bắt nhiều kênh kỹ thuật số và có hỗ trợ các kênh độ phân giải cao trên hơn 40 quốc gia. Tại Việt Nam, ZenFone Go TV có thể bắt lên đến 40 kênh kỹ thuật số tùy thuộc vào khu vực. Máy sở hữu màn hình cảm ứng 5,5 inch, chip Qualcomm 8928 lõi tứ, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, tích hợp camera trước 13MP, camera sau 5MP khẩu độ f/2.0. Sản phẩm được bán ra với giá 3,49 triệu đồng. PHAB2 Pro - smartphone đầu tiên thế giới có tính năng Tango với trải nghiệm tăng cường thực tế ảo mạnh mẽ. PHAB2 Pro trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 652, kết nối 4G LTE, công nghệ âm thanh Dolby Audio Capture 5.1 cùng Dolby Atmos, ba microphone có công nghệ chống ồn hiệu quả và camera 16MP, màn hình 6,4-inch cùng công nghệ Assertive Display thông minh với độ phân giải QHD (2,560 x 1,440) có khả năng tối ưu chất lượng hình ảnh dựa trên nội dung và ánh sáng xung quanh. Sản phẩm có giá 11,999 triệu đồng. PHAB2 Plus nổi bật với hai camera sau 13MP có khả năng lấy nét liên tục, dùng ống kính F2.0 cực nhanh và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh Futjitsu Milbeaut chuyên nghiệp, tương tự như của máy ảnh Leica. Sản phẩm có giá 6,999 triệu đồng. Huawei GR5 2017 – smartphone tầm trung đầu tiên trang bị camera kép. Với mức giá 5,99 triệu đồng, GR5 2017 thực sự nổi bật khi tích hợp tới 2 camera sau với độ phân giải 12MP và 2MP lấy nét tự động chỉ trong 0.3 giây, giúp trường ảnh sâu hơn và cho hiệu ứng xóa phông tốt hơn. Camera trước 8MP với góc kính ống rộng sẽ cho ra những bức hình selfie đẹp tự nhiên mà vẫn vô cùng nổi bật. Huawei GR5 2017 được trang bị cấu hình khá mạnh gồm bộ xử lý 8 nhân Hisilicon Kirin 650, RAM 3 GB, 32 GB bộ nhớ trong và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 128 GB. HTC Desire 10 Pro - sản phẩm có nhiều nâng cấp thú vị của dòng Desire vừa được bán ra thị trường với giá 7,99 triệu đồng. Điểm nhấn đáng chú ý của sản phẩm này chính là camera sau 20MP, với khẩu f/2.2, đèn flash kép và lấy nét tự động bằng laser. Trong khi đó, camera trước cũng có độ phân giải tới 13MP và đặc biệt là ống kính góc rộng tới 150 độ. Ngoài ra, máy sở hữu màn hình 5,5 inch, fullHD, chip MediaTek Helio P10 tám lõi, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và nguồn pin 3.000 mAh. Samsung Galaxy J5 Prime – smartphone giá 4,99 triệu đồng tích hợp cảm biến vân tay một chạm cùng thiết kế vỏ kim loại. Máy được coi là bản thu gọn của chiếc Galaxy J7 Prime ra mắt hồi tháng 9 vừa qua. Galaxy J5 Prime có màn hình 5-inch, độ phân giải HD, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và pin 2.400mAh, tích hợp camera sau 13MP, khẩu độ f/1.9. Đây là khẩu độ không thường thấy trên các smartphone tầm trung, cho phép người dùng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn. PHAB2 là chiếc smartphone AR có giá hấp dẫn với rất nhiều tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các model cao cấp. Chế độ AR trên PHAB2 cho phép bạn sáng tạo những bức ảnh và video độc đáo hơn nhờ khả năng bổ sung các hiệu ứng đặc biệt như khung nền ảo, hình hoạt họa gắn vào ảnh, thích hợp cho việc chia sẻ trên Facebook hoặc Instagram. Những điểm nhấn khác của PHAB2 bao gồm màn hình lớn 6,4-inch HD, camera 13MP lấy nét nhanh, và bộ nhớ lưu trữ 32GB có thể mở rộng qua khe cắm microSD. Sản phẩm có giá 4,499 triệu đồng và sẽ bán ra trong tháng 1/2017.

