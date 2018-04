Google Home đã có thể kết nối với các loa Bluetooth rời

Theo DigitalTrends thì Google cuối cùng đã thêm vào một tính năng rất được mọi người trông chờ trên những chiếc loa thông minh của hãng: khả năng kết nối với các loa Bluetooth rời khác. Nếu như trước đây, người dùng chỉ có thể ghép đôi các loại loa hỗ trợ Google Cast vào hệ thống các thiết bị Google Home, thì nay, bạn có thể ghép đôi loa Google Home và ứng dụng đi kèm với bất kỳ loại loa Bluetooth rời nào bạn thích - có nghĩa là bạn có thể tạo ra một mạng lưới loa lớn hơn nhiều ngay trong ngôi nhà của mình để thực hiện các câu lệnh giọng nói, phát nhạc và hơn thế nữa.



"Chúng tôi đã mang tính năng này đến mọi người sau khi biết được các bạn muốn tăng cường trải nghiệm âm thanh với chiếc loa Google Home Mini đến mức nào" - quản lý sản phẩm Google Home Surbhi Kaul viết trên blog của Google như vậy - "Hiện bất kỳ thiết bị Google Home nào cũng sẽ có thể kết nối với các loa Bluetooth rời khác, cho phép bạn có thể điều khiển trải nghiệm giải trí đơn giản bằng cách sử dụng giọng nói của chính mình".

Việc sử dụng tính năng mới này cũng rất đơn giản: bạn chỉ cần ghép đôi một loa Bluetooth rời với Google Home bằng ứng dụng Google Home trên smartphone . Trong ứng dụng này, hãy tìm đến phần cài đặt thiết bị và làm theo hướng dẫn. Sau khi ghép đôi xong, bạn chỉ cần nói "Hey Google, shuffle my workout playlist" (Ê Google, phát ngẫu nhiên list nhạc tập thể dục đi), hoặc "Hey Google, turn up the volume" (Ê Google, tăng âm lượng lên nào), và nhạc sẽ tự động được chuyển hướng sang loa Bluetooth của bạn mà thậm chí bạn chẳng cần phải gọi tên nó.

Tính năng mới này sẽ cho phép người dùng thiết lập một hệ thống âm thanh xuyên suốt giữa các phòng trong nhà. Trước đây, bạn phải đặt một chiếc loa Google trong phòng để có thể phát nhạc, podcast hay bất kỳ loại âm thanh nào khác. Còn từ nay, trải nghiệm này sẽ không còn giới hạn nào nữa.

"Những tính năng này hoạt động với mọi thiết bị Google Home" - Kaul nói. Tất nhiên, điều này sẽ không biến chiếc loa Bluetooth rời của bạn thành loa thông minh, bạn vẫn sẽ phải nói câu lệnh với thiết bị Google Home, nhưng thay vì âm thanh phát ra từ Google Home, nó sẽ được chuyển tiếp sang loa Bluetooth rời.

Kaul kết luận: "Cùng nhau, Google Home và các loa Bluetooth sẽ là một giải pháp hoàn hảo để tăng cường trải nghiệm âm nhạc trong toàn bộ ngôi nhà của bạn".