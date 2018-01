Gần Tết, giá iPhone 7/7 Plus cũ lao dốc vì ế ẩm

Nhiều đơn vị kinh doanh iPhone đang gặp áp lực lớn về một mùa mua sắm cuối năm thất bát khi thời điểm Tết âm lịch đến gần nhưng doanh số sản phẩm vẫn lẹt đẹt. Không những thế, giá bán của hàng loạt model đều giảm mạnh do áp lực cạnh tranh.



7-9 triệu đồng cho iPhone 7, 7 Plus

Khảo sát thị trường, những model như iPhone 7, 7 Plus sụt giá từng ngày trong 1-2 tuần qua. Mức giảm ghi nhận đến nay đã lên đến cả triệu đồng. Cụ thể, iPhone 7 Plus qua sử dụng bản 32 GB hiện có giá khoảng 11,5 triệu đồng, iPhone 7 là 9,5 triệu đồng. Nếu chọn bản khóa mạng (lock), mức giá còn sốc hơn nữa khi iPhone 7 được bán với giá khoảng 7 triệu đồng, 7 Plus là 9,7 triệu đồng.

Giá iPhone 7, 7 Plus khóa mạng tại một cửa hàng ở Hà Nội. Bản quốc tế cao hơn khoảng 2 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Những model đời cũ hơn như iPhone 6S, 6S Plus hay bộ đôi iPhone 6 cũng chịu tình cảnh tương tự. Tại nhiều nơi, người dùng chỉ phải bỏ ra khoảng hơn 4 triệu đồng để mua một chiếc iPhone 6 cũ, hay 5,5 triệu cho iPhone 6S bản quốc tế.

“iPhone ế lên giá xuống mạnh, từ iPhone 6, 6S đến 7, 7 Plus. Tình trạng này trái ngược với mọi năm. Cách đây nửa tháng giá vẫn chững nhưng tụt dốc không phanh những ngày gần đây. Chỉ có iPhone 8 trở lên gần như chưa có hàng qua sử dụng nên giữ giá”, chị Nhung, đại diện cửa hàng iMore (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

Theo các cửa hàng kinh doanh iPhone, ế ẩm là nguyên nhân duy nhất khiến máy giảm giá. Thậm chí, giá nhập iPhone hiện có xu hướng tăng do tỷ giá dollar Hong Kong đang tăng nhưng giá bán iPhone lại giảm. Đây là chuyện khá ngược đời trên thị trường di động, theo chị Nguyễn Hiền, đại diện cửa hàng iSmart (Cầu Diễn, Hà Nội).

Thời điểm tốt để mua sắm nhưng cần cẩn trọng

Theo chị Nhung, đây gần như là thời điểm tốt nhất để mua các mẫu iPhone đời cũ vì giá bán vừa giảm mạnh. Nếu đợi đến cận Tết, rất có thể tình trạng khan hàng, tăng giá sẽ xảy ra. Người dùng vừa phải mua máy giá cao, lại không có nhiều mẫu để lựa chọn.

Đây là thời điểm tốt cho những người muốn mua iPhone đời cũ.

Thông thường, các mối buôn từ Trung Quốc, Hong Kong sẽ nghỉ Tết từ khoảng 20 âm lịch. Thời điểm này, các cửa hàng đã bắt đầu lên kế hoạch trữ hàng để bán Tết. Tuy nhiên, việc doanh số ế ẩm, giá bán giảm mạnh khiến kế hoạch của họ bị ảnh hưởng.

Các mẫu iPhone đời cũ, iPhone qua sử dụng từ lâu được xem là một lựa chọn phổ biến của người dùng Việt Nam, bên cạnh loại máy chính hãng bán tại các đại lý lớn. Ưu điểm của loại sản phẩm này là giá rẻ nhưng chất lượng sản phẩm khó kiểm soát.

Với sản phẩm iPhone khóa mạng, người dùng còn phải mua kèm một bản mạch nhỏ gọi là SIM ghép để kích hoạt sóng tại Việt Nam. Trong năm 2017 và đầu 2018, Apple từng vài lần khóa loại SIM này nhưng do thị trường lớn, người ta vẫn tìm ra cách để kích hoạt chúng trở lại. iPhone khóa mạng chính là loại có giá rẻ nhất thị trường hiện nay.

Theo các cửa hàng, những mẫu iPhone qua sử dụng bán chạy nhất hiện nay chủ yếu là iPhone 7, 7 Plus hoặc 6S Plus. Tuy đã qua 1,2 năm tuổi đời nhưng đây vẫn là những di động có hiệu năng mạnh, camera chất lượng cao.

Trong khi đó, iPhone 6 hay iPhone 6 Plus sau khi cập nhật lên iOS 11 giảm sút hiệu năng nên lượng người lựa chọn ít hơn, mặc dù giá rẻ. Riêng iPhone 5S khó bán tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, chủ yếu dành cho khách ở tỉnh.

Tình trạng chào giá ảo, phá giá xuất hiện nhiều khiến thị trường hỗn loạn dịp cuối năm.

Theo những người có kinh nghiệm mua bán iPhone, người dùng nếu mua iPhone cũ nên chọn các địa chỉ uy tín, có chế độ đổi trả hoặc bảo hành rõ ràng.

Gần đây, thị trường rộ lên việc nhiều cửa hàng có hành vi lập lờ giữa loại iPhone cũ 99% (thường gọi là hàng like new) và loại 95% (thực chất là máy cũ, xước xát nhiều, chất lượng tệ hơn).

Theo đó, các cửa hàng này thường treo giá sản phẩm thật thấp để lôi kéo khách hàng, sau đó khách đến mua mới báo lại đó là hàng 95%. "Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm lên cao là cơ hội để nhiều người kiếm lời bằng sản phẩm không đảm bảo. Người dùng cần đặc biệt lưu ý khi mua iPhone cũ", anh Tuấn Anh - người có gần 10 năm kinh doanh iPhone nhắc nhở.

Liên quan đến sản phẩm iPhone đời mới, giá iPhone X xách tay tại Việt Nam cũng vừa trải qua đợt giảm giá mạnh. Phiên bản iPhone X 64 GB hàng mới hiện có giá hơn 25 triệu đồng, bản 256 GB giá gần 29 triệu.

Riêng giá iPhone 8, 8 Plus chững trong khoảng thời gian khá dài, phổ biến ở mức 17 triệu và hơn 19 triệu lần lượt cho bản 4,7 và 5,5 inch.