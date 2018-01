Facebook còn muốn biết bạn thường ngủ với ai, hoặc với cái gì?!

Theo BusinessInsider, mạng xã hội Facebook đang ngày càng tăng cường việc khuyến khích người dùng trả lời các câu hỏi và hoàn thành các câu nói miêu tả cuộc sống của họ thông qua tính năng "Did You Know?". Hầu hết trong số này đều là những câu hỏi vô hại hoặc đặt ra những giả thuyết vui, ví dụ như "Khi tôi không thích một món quà, tôi sẽ...", hoặc "Nếu được chọn giữa khả năng dịch chuyển tức thời đi bất kỳ đâu hay đọc suy nghĩ mọi người, tôi sẽ chọn...".

Thế nhưng với câu hỏi mới nhất mà Facebook nghĩ ra, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi tính thân mật quá mức cho phép của mạng xã hội này. Câu hỏi đó là: "Tôi thường ngủ với...".

Có hai cách diễn tả rất khác nhau đối với câu hỏi này. Thứ nhất, Facebook có thể đang hỏi người dùng về đối tác tình dục và xu hướng tình dục. Hoặc cũng có thể là thói quen trên giường của họ: liệu họ có ôm một con gấu bông khi ngủ, hay để một chai nước nóng bên cạnh, hay mang một chiếc khăn quàng ngủ? Chẳng ai biết được, bởi ngôn từ mà mạng xã hội Facebook dùng trong câu hỏi này quá mơ hồ.