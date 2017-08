Điện thoại pin “trâu” Moto E4 Plus và Moto C Plus mở bán tại VN

Motorola mới đây vừa mở bán hai mẫu điện thoại mới tại thị trường Việt Nam. Chúng được biết đến với tên gọi Moto E4 Plus và Moto C Plus. Với mức giá dưới 5 triệu đồng, bộ đôi điện thoại của Motorola tập trung vào phân khúc thị trường smartphone tầm trung giá rẻ.

Trong số hai mẫu máy này, Moto E4 Plus nổi bật hơn nhờ sở hữu dung lượng pin lên tới 5.000 mAh. Để hỗ trợ viên pin dung lượng lớn, Motorola còn tặng kèm theo máy bộ sạc nhanh 10W. Bao bọc lấy thân máy là bộ khung vỏ được làm bằng kim loại nguyên khối.

Motorola E4 Plus vừa mở bán tại Việt Nam giá 4,49 triệu đồng.

Về mặt cấu hình, Moto E4 Plus sở hữu màn hình 5.5 inch với độ phân giải HD 720p. Máy sẽ sử dụng bộ chip xử lý lõi tứ MT6737 1.3 GHz đến từ MediaTek. Đi kèm với đó là 3GB RAM và bộ nhớ trong 32GB.

Máy điện thoại Motorola cũng có camera chính độ phân giải 13 Mpx ở mặt sau và camera selfie 5 Mpx ở mặt trước, hỗ trợ cảm biến vân tay. Moto E 4 Plus chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 7.1 Nougat và hỗ trợ khả năng hoạt động cùng lúc 2 SIM 2 sóng.

Với Moto C Plus, đây là mẫu smartphone phân khúc bình dân với cấu hình tương đối cơ bản. Tuy nhiên, cũng giống như E4 Plus, Moto C Plus cũng sở hữu một viên pin khủng với dung lượng pin lên đến 4.000 mAh.

Motorola C Plus.

Moto C Plus sẽ có màn hình 5 inch với độ phân giải HD 720p. Máy sử dụng chip xử lý lõi tứ MT6737 1.3 GHz đến từ MediaTek. Mẫu điện thoại này có RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, camera chính 8 Mpx ở mặt sau và camera phụ 2 Mpx ở mặt trước.

Mẫu điện thoại này cũng chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 7.0 Nougat, được trang bị khả năng sạc nhanh cùng tính năng 2 SIM 2 sóng.

Cả Moto E4 Plus và Moto C Plus đều bắt đầu được mở bán tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 28/7/2017. Mức giá niêm yết của hai mẫu máy này lần lượt là 4,49 triệu đồng và 2,99 triệu đồng.