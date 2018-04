Đây chính là bản iOS 12 mà người dùng mong chờ

Nhiều người dùng iPhone hy vọng iOS 12 sắp tới sẽ là phiên bản hệ điều hành hoàn toàn mới, thay vì chỉ nâng cấp một vài chi tiết nhỏ. Với concept iOS 12 đến từ nhóm thiết kế Iupdateos, đây chính là bản iOS mà họ mong chờ. Đầu tiên là tính năng màn hình luôn hiển thị "always on display" đã có trên nhiều smartphone Android. Mặc dù các đời iPhone mới có thể cài đặt sáng đèn chỉ bằng cách nhấc lên, việc bổ sung tính năng "always on display" sẽ giúp người dùng xem giờ giấc vào bất kỳ lúc nào mà không cần chạm vào điện thoại. Đây không phải tính năng quá lớn nhưng luôn được người dùng mong chờ. Bộ ảnh dynamic wallpaper mới được chăm chút kỹ lưỡng, đẹp mắt hơn các phiên bản iOS trước Ngoài ra còn một số tính năng nổi bật khác bao gồm những thay đổi về thông báo complication trên màn hình khóa, tương tự WatchOS trên Apple Watch và thông báo nhóm. Bản concept còn gây ấn tượng với khả năng gọi Face Time nhóm với tối đa 4 người bạn. Màn hình trò chuyện với Siri không còn chiếm hết diện tích mặt trước như trên các đời iOS trước đây. Iupdateos còn mang đến một chế độ Dark Mode mới cực kỳ ưa nhìn. Nếu như bản concept này của được Apple để mắt đến và biến nó thành hiện thực, đây chắc chắn sẽ là tin rất vui với người dùng iPhone. Bởi thiết kế này đã thể hiện khá chi tiết những gì mà người dùng mong mỏi sẽ xuất hiện trên hệ điều hành của táo khuyết những năm qua.

