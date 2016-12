Đập hộp tai nghe không dây AirPods của Apple vừa lên kệ

Sáng 19/12, những chiếc tai nghe không dây AirPods đầu tiên đã có mặt tại cửa hàng bán lẻ và đến tay người dùng. Ảnh: Appleinsider. Cũng như iPhone, người dùng tại thị trường Australia và New Zealand được nhận sản phẩm đầu tiên do đặt hàng từ tuần trước. Ảnh: Appleinsider. Về cơ bản, tai nghe AirPods có kiểu dáng đẹp, mang phong cách tối giản, sở hữu công nghệ mạnh mẽ và thông minh. Ảnh: Appleinsider. AirPods tương thích với máy Mac (chạy macOS 10.12), iPhone, iPad hoặc iPod touch (chạy iOS 10) và AppleWatch (chạy watchOS 3). Ảnh: Appleinsider. Ngoài ra, tai nghe AirPods còn sử dụng chuẩn Bluetooth 4 và có khả năng ghép nối với các thiết bị khác thông qua tài khoản iCloud. Ảnh: Appleinsider. Khác biệt lớn nhất so với các tai nghe không dây khác là AirPods của Apple rất nhẹ và nhỏ. Ảnh: Youtube. AirPods sở hữu tông màu trắng, mang đậm thiết kế của Apple. Ảnh: Cnet. AirPods có khả năng chạy liên tục trong vòng 5 giờ. Ảnh: Appleinsider. Chiếc hộp đựng tai nghe vừa có tác dụng bảo vệ, vừa là viên pin di động, sạc cho AirPods. Ảnh: Appleinsider. Chỉ cần cắm tai nghe vào hộp, đèn LED sáng lên màu cam là báo hiệu thiết bị đang được sạc. Ảnh: Appleinsider.

Sáng 19/12, những chiếc tai nghe không dây AirPods đầu tiên đã có mặt tại cửa hàng bán lẻ và đến tay người dùng. Ảnh: Appleinsider. Cũng như iPhone, người dùng tại thị trường Australia và New Zealand được nhận sản phẩm đầu tiên do đặt hàng từ tuần trước. Ảnh: Appleinsider. Về cơ bản, tai nghe AirPods có kiểu dáng đẹp, mang phong cách tối giản, sở hữu công nghệ mạnh mẽ và thông minh. Ảnh: Appleinsider. AirPods tương thích với máy Mac (chạy macOS 10.12), iPhone, iPad hoặc iPod touch (chạy iOS 10) và AppleWatch (chạy watchOS 3). Ảnh: Appleinsider. Ngoài ra, tai nghe AirPods còn sử dụng chuẩn Bluetooth 4 và có khả năng ghép nối với các thiết bị khác thông qua tài khoản iCloud. Ảnh: Appleinsider. Khác biệt lớn nhất so với các tai nghe không dây khác là AirPods của Apple rất nhẹ và nhỏ. Ảnh: Youtube. AirPods sở hữu tông màu trắng, mang đậm thiết kế của Apple. Ảnh: Cnet. AirPods có khả năng chạy liên tục trong vòng 5 giờ. Ảnh: Appleinsider. Chiếc hộp đựng tai nghe vừa có tác dụng bảo vệ, vừa là viên pin di động, sạc cho AirPods . Ảnh: Appleinsider. Chỉ cần cắm tai nghe vào hộp, đèn LED sáng lên màu cam là báo hiệu thiết bị đang được sạc. Ảnh: Appleinsider.