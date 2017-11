Đánh giá Galaxy Note FE: Thiết kế xuất sắc, giá mềm

Cách đây không lâu, Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy Note FE (Galaxy Note Fan Edition) tại thị trường trong nước. Đây là phiên bản đặc biệt mà nhà sản xuất Hàn Quốc dành cho tín đồ dòng Galaxy Note tại thị trường Việt Nam. Máy gây ấn tượng với thiết kế đẹp, camera chất lượng, và cấu hình mạnh.

Thiết kế

Galaxy Note FE có thiết kế tinh xảo với kim loại và kính cao cấp. Theo đánh giá chung, Galaxy Note FE vẫn giữ nét tinh xảo với thiết kế cao cấp là kính và kim loại từ dòng flagship của Samsung. Chiếc điện thoại này có thiết kế ốp kính cường lực Gorilla Glass 5 thế hệ mới nhất cho cả mặt trước và sau, hai cạnh uốn cong tinh tế, cũng có tính năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68, đem lại trải nghiệm không kém so với Galaxy S8 và Galaxy S8+. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có máy quét dấu vân tay ở nút Home nên bạn hoàn toàn có thể mở khóa thiết bị mà không cần cầm máy lên để chạm vào máy quét dấu vân tay ở mặt sau như cặp Galaxy S8. Mặt lưng ốp kính cường lực Gorilla Glass 5. Máy có kích thước 153.5 x 73.9 x 7.9 mm, trọng lượng 167 gram nên cầm hơi nặng, và đầm tay. Các tùy chọn màu hiện tại của máy gồm: Đen, Vàng, Bạc và Xanh. Màn hình Samsung trang bị cho chiếc Galaxt Note FE màn hình Super AMOLED có kích cỡ 5,7 inch; độ phân giải 1440 x 2560 pixel với mật độ điểm ảnh đạt 518 ppi, tỷ lệ 16:9. Về chất lượng, màn hình có khả năng hiển thị khá “đỉnh”, độ tương phản màu sắc sáng tối rõ rệt, sắc nét hơn và màu đen sâu hơn không thua kém cặp Galaxy S mới năm nay. Màn hình có độ hiển thị sắc nét, màu đen sâu. Màn hình của chiếc smartphone này hơi cong tràn mép, nên gần như không viền tạo cảm giác sang trọng và sắc nét. Hiệu suất Thiết bị là một trong những mẫu Galaxy có hiệu suất ổn định trên thị trường dù chỉ chạy con chip Exynos 8890 với bộ vi xử lý 8 nhân trong đó 4 nhân tốc độ 2.3GHz, 4 nhân còn lại có tốc độ 1.6GHz, công nghệ 64-bit, quy trình 14nm. Sau thời gian dài sử dụng, tốc độ có thể bị giảm đi do máy vẫn có khá nhiều bloatware (phần mềm cài mặc định trên máy không dùng tới). Về bộ nhớ, Note FE chỉ có RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB (có hỗ trợ mở rộng qua thẻ micro SD), đủ để phục vụ mọi tương tác. Qua thử nghiệm, người dùng vẫn có thể chơi game trơn tru nhờ được tích hợp bộ xử lý đồ họa Adreno 530. Camera Hệ thống camera sau đơn 12MP của máy được đánh giá là có chất lượng khá ổn. Mặc dù có màu sắc chưa được chân thực nhưng tốc độ khởi động của camera rất nhanh. Ngoài chế độ chụp ảnh tự động, chế độ HDR cũng cho hình ảnh rất sắc nét. Thêm nữa, người dùng có thể quay video tốc độ chậm ở độ phân giải 2160p với tốc độ 30fps (30 khung hình/ giây).

Chưa hết, chế độ ghi âm có độ ổn định cũng khá cao. Ở mặt trước, camera selfie 5MP không chỉ chụp ảnh ảo diệu mà còn hỗ trợ quét mống mắt Iris, giúp bạn bảo mật điện thoại an toàn hơn.

Bảo mật

Galaxy Note FE cung cấp bảo mật với công nghệ xác thực sinh trắc học, bao gồm quét vân tay và quét mống mắt thời thượng cho thao tác mở khóa chỉ trong nháy mắt. Cùng với Samsung Knox – nền tảng bảo mật đẳng cấp hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc phòng, Note FE giúp lưu giữ, bảo vệ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân một cách tuyệt đối và truy cập an toàn vào các dịch vụ như Secure Folder.

Pin

Giờ đây, dung lượng pin trên Note FE đã được giảm xuống còn 3200 mAh từ pin 3500 mAh của Note 7. Bằng cách này, các nguy cơ về cháy nổ của máy cũng được giảm xuống nhưng thời lượng pin chỉ kéo dài trung bình khoảng hơn 4 giờ. Nếu muốn sử dụng lâu hơn, bạn có thể sử dụng chế độ tiết kiệm pin.

Phần mềm và tính năng khác

Chiếc điện thoại này được cài đặt sẵn phiên bản Android 7.0 và chạy giao diện Samsung Experience. Đặc biệt, vì là dòng Galaxy Note nên Note FE cũng hỗ trợ bút cảm ứng S Pen, cho phép người dùng ghi chú trên màn hình. Giờ đây, đầu bút đã được tinh chỉnh lại nhỏ và hẹp hơn để tăng độ chính xác và tiện dụng hơn so với dùng bằng tay.

Người dùng có thể dễ dàng truy xuất ghi chú ngay trên màn hình hiển thị hay màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng, đồng thời ghim các ghi chú quan trọng và chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình luôn hiển thị Always On Display. Bút S Pen còn mang đến khả năng sáng tạo bất tận với Smart Select, giúp tạo ảnh GIF trong chớp mắt từ video đang xem chỉ trong vài thao tác đơn giản. Bên cạnh là các tính năng tiện ích như Air Translate hỗ trợ dịch thuật ngay lập tức, và Magnify cho thao tác phóng to hay thu nhỏ đoạn văn bản một cách chuẩn xác.

Về phần mềm, người dùng có thể dễ dàng giảm độ phân giải màn hình xuống 720p để tiết kiệm pin. Chế độ màn hình luôn bật Always On cho phép hiển thị một số thông tin cơ bản trên màn hình khóa mà không làm tiêu hao pin trên màn hình Super AMOLED. Chưa hết, ở cạnh màn hình uốn cong cũng được tích hợp một số phím tắt.

Phương thức thanh toán di động hiện đại Samsung Pay được tích hợp sẵn trên Galaxy Note FE cho trải nghiệm mua sắm an toàn, tiện lợi tại mọi nơi ở những điểm chấp nhận thẻ. Chỉ vài thao tác đơn giản khởi động ứng dụng, quét dấu vân tay hoặc quét mống mắt và chạm thiết bị di động gần đầu đọc thẻ (máy POS), Galaxy Note FE và Samsung Pay sẽ giúp người dùng thực hiện việc thanh toán nhanh chóng, tiện lợi hơn bao giờ hết.

Giá bán

Hiện tại, Galaxy Note FE đã có mặt tại thị trường Việt Nam và được bán với giá 13,99 triệu đồng.

Ưu điểm:

• Thiết kế đẹp

• Chống nước và bụi đạt chuẩn IP68

• Camera chính chất lượng

• Bút S Pen

• Giá tốt

Nhược điểm:

• Dễ vỡ vì có thiết kế mặt kính

• Nhiều Bloatware (phần mềm cài mặc định trên máy không dùng tới)