Đang sở hữu chiếc iPhone này, đừng vội bán mà mua iPhone X

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone 6s Plus và muốn trải nghiệm những thế hệ iPhone mới nhất hiện nay như iPhone 7, 8 hay thậm chí là iPhone X. Trừ khi vấn đề giá cả đắt đỏ không khiến bạn phải suy nghĩ, thì việc lên đời chiếc iPhone 6s Plus hiện có là một việc không nên.



01. Camera

Một trong những cải tiến lớn nhất được Apple trang bị ở iPhone 8/8 Plus và iPhone X chính là camera. Camera kép trên các mẫu máy 7 Plus, 8 Plus và iPhone X rất tuyệt với nhiều công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, camera 12 chấm của iPhone 6S Plus vẫn chụp rất đẹp, cho ra những bức ảnh sắc nét và màu sắc rực rỡ.

02. Màn hình

Với công nghệ True Tone và màn hình Retina HD trên các thế hệ iPhone mới, phần nhìn trên iPhone thực sự rất tuyệt hảo.

Tuy nhiên, màn hình 5,5 inch Full HD của iPhone 6S Plus vẫn rất ổn khi đáp ứng tốt các nhu cầu hiển thị của một chiếc smartphone.

03. Cấu hình

Với những ứng dụng đồ họa nặng như game 3D, các thế hệ iPhone cũ như 5/5s hay 6/6 Plus đã có sự yếu thế do có cấu hình chưa đủ đáp ứng.

Trang bị chip Apple A9 và ram 2Gb, iPhone 6s Plus là một bước tiến lớn về cấu hình, nó vẫn đảm nhiệm rất tốt trong việc xử lý các game đồ họa nặng và ứng dụng giải trí cũng như các tác vụ phổ thông một cách mượt mà.

04. Pin

Một trong những lý do người dùng nâng cấp lên các dòng iPhone mới chính là tuổi thọ pin.

Nếu bạn đang sở hữu chiếc iPhone 6S Plus và nó sụt pin quá nhanh, đừng vội lên đời nếu hiệu suất của nó vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của bạn.

Bạn có thể xem xét đến việc thay pin mới tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple.

Dù sao việc bỏ ra 80 USD để thay pin so với khoản tiền hơn 800 USD cho một chiếc iPhone 8/8 Plus vẫn dễ thở hơn rất nhiều.

05. Giắc cắm 3.5mm

Đây vẫn là một bộ phận rất cần thiết nếu bạn muốn sử dụng tai nghe mà không muốn cắm qua Adater rườm rà hoặc bỏ tiền sắm tai nghe Bluetooth đắt đỏ.

Chưa kể đến một số ưu điểm vượt trội khác của iPhone 6s như thiết kế vỏ nhôm tuy không đẹp như mặt kính của iPhone 8/8 Plus nhưng bền bỉ hơn và chống va đập rất tốt.

Việc hỗ trợ sạc không dây trên các dòng iPhone mới hiện nay cũng chưa thực sự quá cần thiết, nhất là bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sắm đế sạc.