Còn đúng 5 phút, đây là cách bạn có thể sạc pin iPhone nhanh gấp đôi

Nếu bạn sạc một chiếc iPhone 6 Plus với cục sạc thông thường và đợi năm phút, bạn nhiều khả năng sẽ thấy thời lượng sử dụng tăng thêm 3% hoặc tương tự như thế. Tin tốt là có một cách để tăng gấp đôi con số này. Đầu tiên, hãy đặt điện thoại vào chế độ Airplane. Bằng cách này, iPhone của bạn sẽ không tiêu tốn điện năng vào việc gửi nhận thông báo, tin nhắn hoặc tìm kiếm tín hiệu trong quá trình sạc. Tiếp theo, nếu dùng ốp lưng, bạn hãy bỏ ốp lưng ra khỏi điện thoại. Pin trong iPhone không hoạt động tối ưu khi quá nóng và ốp lưng có thể là một nguyên nhân sản sinh ra lượng nhiệt không cần thiết khi người dùng sạc pin, theo website của Apple. Ngoài ra, hãy sử dụng một cục sạc iPad thay cho cục sạc đi kèm với iPhone. Theo một thử nghiệm, cục sạc iPad có thể sạc đầy chiếc iPhone 6 Plus nhanh hơn 40% so với cục sạc thông thường. Theo đó, để sạc đầy iPhone 6 Plus thì cục sạc iPad mát 127 phút, con số của cục sạc đi kèm iPhone là 211 phút. Cuối cùng, hãy nhớ rằng nếu cần sạc pin gấp, để tối ưu lượng điện năng sạc thêm, bạn đừng sử dụng điện thoại khi sạc. Khi màn hình điện thoại bật sáng, nó sẽ tiêu tốn điện năng. Nếu làm tất cả điều này, trong 5 phút, bạn có thể có thêm 6% pin thay vì 3%.

